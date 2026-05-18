“Claramente no les gusta la Unión Europea”, dijo una alta representante del bloque sobre la administración Trump

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó ayer domingo que a la administración del presidente estadounidense Donald Trump no le gusta la UE debido al temor de que si los Veintisiete operan juntos puedan convertirse en una potencia equivalente. “Claramente no les gusta la UE”, dijo durante una entrevista que se celebró como parte de la Conferencia Lennart Meri de política exterior y seguridad que acogió la capital estonia de Tallín el fin de semana.

Kallas comparó esta actitud con la de Rusia y de China. “Es porque si nos mantenemos unidos y operamos juntos, entonces somos potencias iguales, somos fuertes”, aseguró y advirtió de que las citadas potencias “quieren desmantelar” al bloque comunitario. En este sentido se declaró “muy preocupada” por la respuesta de algunos países de la UE, que en esta situación transmiten a Washington el mensaje “nuestra relación es buena; si no te gusta la UE, habla con nosotros”, con lo que la estrategia de división de EE.UU. surte efecto.

Por otro lado, la jefa de la diplomacia europea también mostró inquietud por la tendencia que reflejan las encuestas y que apunta a que la percepción pública europea cada vez es más crítica con Washington, hasta el punto de que sólo el 14 % lo ve como un aliado.

“No hay que dejarse llevar por esto, nos necesitamos mutuamente. Nuestras economías están entrelazadas y nuestra seguridad también”, enfatizó. Kallas también criticó la postura estadounidense en el marco de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, estancadas desde hace meses, que según ella ha pasado por “presionar a Ucrania para ceder territorios que no han perdido siquiera militarmente”. En general, apuntó que la estrategia de Trump, empleada también en otros lugares del mundo, es “hacer chocar las cabezas” de los rivales e imponerles la paz, pero, según argumentó ella, un conflicto no se detiene si no hay aceptación social.

Kallas señaló que en este sentido hay que lidiar con las raíces del problema y garantizar que haya justicia, ya que de lo contrario una parte de la población querrá venganza y el ciclo continuará. “Por cierto, también hay estudios sobre que cuando las mujeres son parte de las negociaciones, los acuerdos de paz son más duraderos. Y la imagen que vimos de las conversaciones entre EE.UU. y China había mucha masculinidad en la sala, ¿verdad?”, comentó.

El presidente estadounidense Donald Trump camina con el presidente chino Xi Jinping en el jardín Zhongnanhai en Pekín. Foto: AFP

Migración irregular

En otros asuntos sobre la Unión Europea (UE), el número de cruces fronterizos irregulares hacia ese bloque experimentó un descenso del 40 % durante los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, tendencia a la baja que también se produjo en la ruta canaria, con un descenso del 78 % de entradas.

Según el último informe de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), entre enero y abril hubo unas 28.500 entradas irregulares en la UE. En este mismo periodo hubo 2.331 casos de migración indocumentada en la región de África Occidental, que conecta África Occidental y zonas más al norte con las Islas Canarias, en el Atlántico (España), con Gambia, Senegal y Guinea como principales países de origen. Esa región protagonizó el descenso más drástico de todas las rutas, con una caída del 78 %, resultado que se vincula con las medidas preventivas implementadas por Mauritania, Senegal y Gambia en colaboración con España y la UE. EFE