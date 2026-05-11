La UE acuerda nuevas sanciones contra colonos israelíes tras el cambio de gobierno en Hungría

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron este lunes nuevas sanciones contra colonos israelíes por la violencia contra palestinos en Cisjordania, después de que el nuevo gobierno de Hungría pusiera fin a meses de bloqueo. De momento, el bloque no prevé avanzar con medidas comerciales contra Israel, un asunto que no cuenta con el apoyo necesario entre las delegaciones.

"Está hecho. La Unión Europea sanciona a las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania, así como a sus dirigentes", anunció en redes sociales el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot. "Estos actos gravísimos e intolerables deben cesar sin demora", añadió.

Israel condenó de inmediato la decisión de Bruselas como "arbitraria".

"La Unión Europea eligió, de manera arbitraria y política, imponer sanciones a ciudadanos y entidades israelíes por sus opiniones políticas y sin ningún fundamento", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

Israel firmly rejects the decision to impose sanctions on Israeli citizens and organizations.



The European Union has chosen, in an arbitrary and political manner, to impose sanctions on Israeli citizens and entities because of their political views and without any basis.… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 11, 2026

La medida es una respuesta al aumento de la violencia y la expansión de las colonias en Cisjordania, y estaba bloqueada por el ex primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orbán, hasta la victoria del nuevo jefe del Gobierno, Peter Magyar.

Al menos siete colonos u organizaciones serán incluidos en la lista negra, indicaron funcionarios europeos.

En las dos únicas tandas de sanciones a colonos por el momento, aprobadas en 2024, se acordaron medidas restrictivas contra nueve personas y cinco entidades por violaciones graves y sintomáticas de los derechos humanos de los palestinos en Cisjordania.

La UE también acordó sancionar a representantes del movimiento terrorista palestino Hamás.

Fuerzas de seguridad israelíes cerca del cruce de Allenby entre la Cisjordania ocupada y Jordania. Foto: AFP / Archivo

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, consideró al término del Consejo de ministros celebrado este lunes que el acuerdo sobre esas sanciones y contra figuras destacadas del grupo terrorista demuestra que "se ha superado el estancamiento político que se prolongó durante mucho tiempo".

"La violencia y el extremismo tienen consecuencias", subrayó la alta representante de la UE para la Política Exterior.

Violencia en Cisjordania

La violencia en Cisjordania se intensificó desde que el ataque del de Hamás contra el Estado hebreo el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza. Cisjordania es considerada por la ONU y gran parte de la comunidad internacional como un territorio ocupado por Israel tras la Guerra de los Seis Días, una definición rechazada parcialmente por el gobierno israelí, que describe el área como un territorio en disputa.

Aunque hay acuerdo en la UE para sancionar a los colonos israelíes extremistas, aún no hay consenso entre los Estados del bloque para dar pasos adicionales contra Israel, como la restricción de las relaciones comerciales.

Con información de EFE y AFP