Negociaciones estancadas: alto al fuego en Irán está "bajo respiración asistida", dice Trump

Irán y Estados Unidos profundizaron este lunes su enfrentamiento tras el rechazo de Washington a una contraoferta de Teherán que exigía el fin de la guerra en Medio Oriente, el levantamiento de sanciones y la liberación de activos bloqueados. Tras la negativa de Donald Trump, los precios del petróleo volvieron a subir. Este lunes el mandatario declaró que el alto al fuego con Teherán está "bajo respiración asistida".

La propuesta iraní incluía condiciones amplias que, según su cancillería, implican volver al escenario previo a los ataques del 28 de febrero. Entre ellas, el fin del bloqueo naval estadounidense y el cese de las hostilidades en toda la región, incluidos los ataques israelíes contra Hezbolá.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, sostuvo que Irán no deben negociar concesiones sino derechos. "No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán", afirmó.

La respuesta de Trump fue tajante. En redes sociales calificó la propuesta como "TOTALMENTE INACEPTABLE", sin detallar los puntos específicos de desacuerdo. Después, el mandatario advirtió a la prensa en la Casa Blanca que el alto al fuego con Irán está bajo "respiración asistida" y afirmó que es "como cuando entra el médico y dice: 'Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir'".

Además, el mandatario prometió "una victoria total" sobre Irán y negó estar bajo presión.

Teherán. Clérigo iraní cerca de valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia a Trump y Ormuz. Foto: AFP fotos

La falta de acuerdo tiene consecuencias inmediatas en los mercados. El petróleo Brent, referencia internacional, sobrepasó los US$ 100 por barril impulsado por el riesgo de interrupciones en el suministro.

El presidente ejecutivo del gigante petrolero saudita Aramco, Amin Nasser, declaró este lunes que la guerra generó el mayor shock energético que el mundo haya experimentado.

"Aunque el estrecho de Ormuz reabriera hoy mismo, harían falta meses para que el mercado se reequilibrara, y si su reapertura se retrasara unas semanas más, la vuelta a la normalidad se extendería hasta 2027", afirmó Nasser durante una llamada con inversores.

Irán ha restringido el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz e implementado un sistema de peajes, mientras la Marina estadounidense mantiene bloqueos sobre puertos iraníes.

Desde Washington consideran inaceptable que Teherán controle esta ruta estratégica, y la escalada pone en riesgo la estabilidad del comercio energético global.

Irán, sanciones y programa nuclear en el centro del conflicto

La contraoferta iraní también incluyó la liberación de activos congelados en bancos extranjeros, una demanda clave para aliviar la presión económica. El levantamiento de sanciones internacionales reduciría la capacidad de influencia de Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, punto crítico en las negociaciones.

Israel, aliado de Washington, mantiene una postura firme. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que "no ha terminado" el conflicto y reiteró que las instalaciones nucleares iraníes deben ser desmanteladas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Foto: EFE

Según The Wall Street Journal, Teherán estaría dispuesto a diluir parte de su uranio enriquecido y trasladar otra parte a un tercer país, siempre que existan garantías de devolución si fracasan las negociaciones.

"No ha terminado, porque todavía hay material nuclear —uranio enriquecido— que tiene que ser retirado de Irán", dijo Netanyahu a la cadena estadounidense CBS.

Escalada militar y amenazas en el Golfo

El estancamiento diplomático coincide con un aumento de incidentes en la región. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar denunciaron ataques con drones en los últimos días, lo que pone en riesgo el frágil alto el fuego.

Desde el Parlamento iraní, el portavoz de la comisión de seguridad nacional lanzó una advertencia directa a Washington. "A partir de hoy se acaba nuestra moderación", afirmó Ebrahim Rezai.

El funcionario agregó que cualquier agresión tendrá consecuencias: "Cualquier ataque contra nuestros buques provocará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los barcos y las bases estadounidenses",dijo.

La crisis también estará presente en la agenda internacional de Trump durante su viaje a China, uno de los principales compradores de crudo iraní.

Con información de AFP