El conservador y europeísta Péter Magyar asumió como primer ministro de Hungría el domingo, desplazando a Orbán

El conservador Péter Magyar asumió ayer sábado como nuevo primer ministro de Hungría en una ceremonia marcada por la coincidencia con el Día de Europa y gestos que subrayan el giro político del país tras 16 años del ultranacionalista Viktor Orbán en el poder.

Magyar, un político conservador, fue elegido primer ministro con 140 votos a favor y 54 en contra en un Parlamento de 199 escaños, tras la amplia victoria de su partido, Tisza, en las elecciones del 12 de abril, donde obtuvo una mayoría absoluta de más de dos tercios.

Esa ‘supermayoría’ parlamentaria le da la capacidad para impulsar reformas de calado, incluidas modificaciones de rango constitucional con las que poder desmantelar el sistema político creado por Orbán en sus 16 años en el poder. “Millones de húngaros han decidido que quieren un cambio”, declaró Magyar en su primer discurso como primer ministro, en el que prometió restaurar el Estado de derecho y el fin de la impunidad, una alusión al círculo de Orbán.

La primera jornada de la legislatura estuvo cargada de guiños europeístas, como que se volviera a izar la bandera de la Unión Europea (UE) en el Parlamento, retirada por el Fidesz, y en el hemiciclo sonase el himno europeo, junto al nacional y a otros regionales.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dirige a sus seguidores en el centro Balna de Budapest. Foto: AFP

Además, la sesión de investidura incluyó un gesto de inclusión hacia las minorías: al final del discurso de Magyar, un grupo infantil interpretó el himno gitano ante los diputados, mientras que se permitió que los parlamentarios de origen romaní prestaran juramento en su lengua materna.

El mandatario anunció como una de sus primeras medidas la creación de la Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional, destinada a esclarecer si fondos públicos acabaron en los bolsillos de oligarcas cercanos a Orbán.

Investigaciones periodísticas apuntan que su mejor amigo y su yerno figuran entre las personas más ricas de Hungría, y la ONG Transparencia Internacional sitúa al país como el más corrupto de Europa. EFE