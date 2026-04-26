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Péter Magyar denuncia fuga de capitales de allegados a Orbán hacia Uruguay y pide congelar fondos

El futuro primer ministro de Hungría alertó sobre transferencias millonarias de oligarcas vinculados al oficialismo hacia paraísos fiscales y países distantes, incluyendo a Uruguay, ante el inminente cambio de mando.

El País
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26/04/2026, 14:26
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Peter Magyar
Peter Magyar, líder del Partido Tisza y primer ministro electo de Hungría, ofrece una conferencia de prensa tras la primera reunión del futuro bloque parlamentario del partido en el Centro de Congresos Hungexpo, en Budapest, Hungría, el 20 de abril de 2026.
FOTO: EFE/EPA/ROBERT HEGEDUS.

El clima político en Hungría alcanza niveles de máxima tensión tras la victoria electoral de Péter Magyar. El líder del partido proeuropeo Tisza, quien logró quebrar 16 años de hegemonía de Viktor Orbán, denunció en las últimas horas una presunta maniobra de "vaciado" y fuga de capitales por parte de empresarios y figuras cercanas al gobierno saliente, mencionando específicamente a Uruguay como uno de los destinos de estos fondos.

A través de sus canales oficiales, Magyar —el jurista de 45 años que ha basado su campaña en una feroz retórica anticorrupción— aseguró que oligarcas vinculados a Orbán están transfiriendo "decenas de miles de millones de forintos" a los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Uruguay, entre otros países. Según el futuro mandatario, la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV) ya habría suspendido varias de estas transferencias de alto valor por sospechas de lavado de dinero.

Un llamado a la justicia

"Pido a la dirección de la NAV que congele inmediatamente estos fondos robados", sentenció Magyar. El líder de Tisza también extendió su reclamo al Fiscal General y al Jefe de la Policía Nacional para detener a los responsables de lo que califica como un "daño de miles de millones de forintos al pueblo húngaro", antes de que logren huir a países desde los cuales la extradición no sea posible.

Magyar, apodado por la prensa como el "candidato de teflón" por su resistencia a los ataques del oficialismo, sostiene que el círculo cercano a Antal Rogán —figura clave del sistema Fidesz— estaría detrás de estas maniobras. Asimismo, informó que varias familias de la élite gobernante, incluida la familia Mészáros, ya habrían abandonado el país o estarían por hacerlo con destino a Dubái, retirando incluso a sus hijos de los centros educativos.

La derrota de Orbán y el cambio que enfrenta Europa: la UE pierde a su crítico más acérrimo en un momento crucial

Venta de activos y presión a inversores

La denuncia no se limita al efectivo. Según Magyar, los oligarcas han comenzado a vender medios de comunicación, como la cadena TV2 y agencias de propaganda vinculadas al gobierno, a precios por debajo del mercado para liquidar sus activos rápidamente. En este sentido, el líder electo lanzó una advertencia a los inversores nacionales e internacionales: "Absténganse de adquirir activos vinculados a la mafia; de lo contrario, podrían enfrentarse a la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos".

El fin de una era

El ascenso de Péter Magyar ha sido meteórico. Tras romper con el oficialismo en febrero de 2024 a raíz de un escándalo de indultos en casos de pederastia, el jurista logró canalizar el hartazgo social contra la corrupción y el estancamiento económico.

Péter Magyar
Péter Magyar, primer ministro electo de Hungría
Foto: FERENC ISZA/AFP fotos

Su promesa central, que lo llevará próximamente a la jefatura de Gobierno, es la entrada inmediata de Hungría en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos públicos durante la era Orbán. Con estas denuncias de transferencias hacia destinos como Uruguay, Magyar busca blindar los recursos del Estado antes de asumir formalmente el poder y dar inicio a su prometida ofensiva para "limpiar" las instituciones húngaras.

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