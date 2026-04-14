La derrota de Orbán y el cambio que enfrenta Europa: la UE pierde a su crítico más acérrimo en un momento crucial

Viktor Orbán ha sido durante mucho tiempo un desafío y una fuente de frustración para la Unión Europea, y su derrota en las elecciones húngaras del domingo fue recibida por los principales líderes de la UE como un momento potencial para un cambio radical después de años de enfrentamientos entre Bruselas y Budapest.

“Con este resultado, nuestra unión es más fuerte”, declaró Ursula von der Leyen, presidenta del brazo ejecutivo de la UE, durante una rueda de prensa el lunes en Bruselas. “Ayer (por el domingo) fue una noche excepcional”, dijo.

Orbán se ha interpuesto con frecuencia en el camino de objetivos políticos cruciales para la Unión Europea, como el bloqueo de un préstamo a Ucrania y los paquetes de sanciones contra Rusia.

Su administración también ha sido vista como un riesgo para la seguridad en reuniones delicadas debido a sus relativamente estrechos vínculos con el Kremlin. Con la victoria del partido de la oposición húngara, liderado por Péter Magyar, eso podría empezar a cambiar.

El exprimer ministro húngaro, Víktor Orbán. Foto: AFP.

Magyar y su partido Tisza han adoptado un tono más conciliador hacia la Unión Europea y la OTAN. Mientras se desarrollaba la votación el domingo, señaló que coincidía con el aniversario de la votación de 2003 a favor del ingreso de Hungría en la UE, una posible señal de que quería distanciarse de la animosidad de Orbán hacia Bruselas.

Se espera que, de forma inmediata, el nuevo liderazgo allane el camino para un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a Ucrania, que ha estado congelado durante semanas debido a las objeciones de Orbán.

“El resultado de las elecciones supone un cambio radical para Europa”, afirmó Mujtaba Rahman, director general para Europa de Eurasia Group, una consultora de riesgo político.

Pero Magyar también se muestra escéptico ante ciertas políticas europeas.

En un momento en que el bloque intenta romper sus vínculos energéticos con Rusia, ha indicado que, si bien Hungría debería reducir su dependencia, las importaciones rusas deben seguir siendo una opción. Su partido también se ha opuesto a algunos cambios inminentes en las políticas migratorias.

Cumbre: aliados del Atlántico Norte se reúnen en Washington en el 75 aniversario de la OTAN. Foto: AFP

Los choques con la UE

Y existen muchos ámbitos en los que Hungría fue solo una voz disidente en la UE. Ahora, otros desacuerdos entre los Estados miembros sobre cuestiones espinosas que requieren unanimidad -incluida la ampliación de la UE- podrían salir a la luz.

“Facilita las cosas: no existe el chantaje sistemático”, dijo Eric Maurice, analista político del Centro Europeo de Políticas, refiriéndose a los frecuentes obstáculos que Orbán ha interpuesto. “Pero no lo hace fácil”.

Von der Leyen sugirió que el bloque debería aprender de su experiencia con Orbán. El lunes declaró que “también deberíamos analizar las lecciones aprendidas dentro de la Unión Europea” y que abandonar los requisitos de votación unánime en materia de política exterior podría ser una “forma importante” de evitar futuros bloqueos.

El gobierno de Orbán ha supuesto un reto para los funcionarios europeos en varios asuntos, incluido el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

Los líderes europeos acordaron conceder el préstamo a finales de 2025, y Hungría autorizó su aprobación. Sin embargo, Orbán y su partido sorprendieron a Bruselas al suspender el préstamo en febrero, alegando la lentitud de Ucrania para reparar un oleoducto que atraviesa territorio ucraniano antes de suministrar combustible ruso a Hungría y Eslovaquia.

El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, y el presidente ruso, Vladimir Putin, reunidos en Pekín. Foto: AFP

El atraco se interpretó como una estrategia política previa a las elecciones húngaras, en las que el partido de Orbán, Fidesz, adoptó una postura abiertamente antiucraniana y antieuropea.

Fidesz empapeló Hungría con imágenes poco halagadoras del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, culpándolo a él y a la UE del aumento del desempleo y el estancamiento del crecimiento, y acusándolos de intentar apropiarse de fondos húngaros.

Orbán también ha supuesto un obstáculo constante para los intentos de paralizar la economía rusa con sanciones, utilizando a menudo el veto de Hungría como palanca para obtener excepciones o acceso a financiación de Bruselas.

El gobierno de Orbán también supuso un desafío para los funcionarios de la UE cuando prohibió un desfile del Orgullo en 2025.

Recientemente, el partido Fidesz de Orbán ha sido objeto de un intenso escrutinio y censura por filtraciones a Rusia. Los medios europeos informaron que miembros del gobierno de Orbán habían estado compartiendo información de reuniones de la UE con el Kremlin.

Qué esperar. Una colaboración más fluida con Bruselas podría resultar lucrativa para Hungría. Es probable que Hungría intente desbloquear miles de millones de euros en financiación que Bruselas ha congelado, incluyendo un paquete de subvenciones de aproximadamente 10.000 millones de euros que requiere una respuesta antes de finales de agosto. Hungría también está gestionando préstamos para el rearme por valor de 16.000 millones de euros.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante el acto de cierre de su campaña, en Budapest. Foto: AFP

La derrota de Orbán significa que la UE está perdiendo quizás a su crítico interno más acérrimo.

En el período previo a las elecciones, el equipo de Orbán insistió en que la Unión Europea estaba interfiriendo en los comicios, a menudo haciendo afirmaciones con escasas pruebas. La administración Trump adoptó esa postura, y el vicepresidente JD Vance acusó a Bruselas de “uno de los peores ejemplos de injerencia electoral que jamás haya visto o leído” durante una visita a Budapest la semana pasada.

Los funcionarios de la UE negaron las acusaciones. Mientras se desarrollaba la votación, evitaron hacer comentarios sobre las elecciones, por temor a alimentar la narrativa de injerencia.

“Siempre me ha resultado extraño que un vicepresidente de la Comisión Europea no pueda opinar sobre las elecciones, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos sí lo hace, tanto sobre las elecciones como sobre la campaña”, declaró la semana pasada Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea.

Cuando la noticia de la victoria de Magyar se conoció el domingo por la noche, los líderes de la UE acogieron con satisfacción el cambio.

“Hungría ocupa un lugar central en Europa”, escribió Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, en las redes sociales el domingo por la noche. Jeanna Smialek / The New York Times