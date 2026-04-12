Elecciones en Hungría: Víctor Orban, respaldado por Trump, podría tener que dejar el poder, según encuestas

Hungría celebra hoy domingo las elecciones legislativas más importantes en este país excomunista en décadas, en las que decidirá si mantiene en el poder al primer ministro ultranacionalista y populista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, o si entrega el Gobierno a su rival, el conservador Péter Magyar.

Las encuestas indican que Magyar, un disidente del gobernante partido Fidesz (Unión Cívica Húngara), podría destronar al actual jefe de Gobierno, incluso con una mayoría clara si se confirman las encuestas de los últimos meses. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su apoyo a Orbán y ofrecido recursos financieros a Hungría si él gana las elecciones, lo que podría influir en los votantes. Por su parte, la Unión Europea (UE) apoya a Magyar.

Mientras Orbán centró su campaña en asuntos exteriores, como supuestas amenazas de Ucrania, así como sus buenas relaciones con EE.UU. y Rusia, Magyar puso su enfoque en temas domésticos, como la corrupción y el mal estado del sistema de sanidad y educación.

El programa de Tisza (un acrónimo para Respeto y Libertad), el partido del líder opositor, promete poner fin al “Estado-Partido” de Fidesz, un “cambio de sistema” y una normalización de relaciones con la Unión Europea, a la que Hungría pertenece desde 2004.

Peter Magyar, líder del partido Tisza, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña en Miskolc, Hungría. Foto: AFP

El Fidesz, por su parte, ni siquiera elaboró programa electoral propio para estos comicios, prometiendo simplemente que seguirá lo iniciado en el mandato anterior.

Según el Fidesz, la UE y Kiev quieren intervenir en las elecciones, apoyando al Tisza para formar lo que califican un “gobierno pro-Ucrania”.

Orbán es el principal aliado de Moscú en la UE y también mantiene estrechas relaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le ha apoyado abiertamente en la campaña.

Tisza ha absorbido desde 2024 prácticamente todo el voto opositor, sea liberal o de izquierdas, ya que los votantes que apoyaban a esas formaciones parecen decididos respaldar a Magyar para poner fin al poder de Orbán. Cinco partidos políticos se presentan en total con listas nacionales a estas elecciones: además de Fidesz y Tisza, la liberal Coalición Democrática, la de extrema derecha Nuestra Patria y la organización protesta Partido del Perro de dos Colas. A nivel local, en las 106 circunscripciones se presentan decenas de partidos más con candidatos individuales, y en casi todas las papeletas habrá al menos 5 o 6 aspirantes.

Vallas publicitarias muestran al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y del líder de la oposición húngara, Peter Magyar Foto: AFP

EE.UU. y la UE.

Trump ofreció poner “todo el poderío económico” de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones de hoy. “Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán”, dijo Trump en Truth Social.

Durante sus 16 años en el poder, el nacionalista se ha enfrentado a Bruselas en numerosas ocasiones. La UE lo acusa de acallar las voces críticas y de poner en entredicho el Estado de derecho, y congeló miles de millones de euros de fondos europeos para Budapest.