Decenas de países denuncian a Rusia en las Naciones Unidas por incidente con dron en Rumania

Decenas de países denunciaron a Rusia ante Naciones Unidas ayer lunes por un ataque con dron contra un edificio de apartamentos en Rumania.

Un menor de 14 años y una mujer de 53 años fueron hospitalizados el viernes después del ataque en un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. “Tal comportamiento es inaceptable bajo la ley internacional y debe parar”, dijo la ministra rumana de Relaciones Exteriores, Oana-Silvia Toiu, en un comunicado en representación de 56 Estados miembros de la ONU, incluidos varios de la Unión Europea y de la OTAN.

El gobierno rumano dijo que hay evidencia de los restos que muestran que el dron fue disparado por las fuerzas rusas. La embajada de Rusia en Rumania ha acusado a Ucrania de organizar una provocación. El ataque es el primer impacto de un dron en un edificio residencial fuera de Ucrania desde que Rusia comenzó la invasión a gran escala en 2022.

“Las violaciones del espacio aéreo por parte de drones rusos sobre Rumania y otros socios de Europa central y oriental han ocurrido de manera reiterada desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania y son consecuencia directa de las tácticas de escalada adoptadas por Rusia en sus ataques contra Ucrania”, dijo Toiu.

Impacto de dron ruso en edificio residencial de Rumania. Foto: Daniel Mihailescu/AFP.

Por su parte, la embajada de Rusia en Bucarest acusó a Ucrania de haber orquestado una provocación, y el presidente ruso Vladimir Putin declaró el viernes que “nadie” podía determinar con autoridad el origen de la aeronave hasta que se realizara un examen exhaustivo.

En su mensaje del domingo, el presidente rumano, Nicusor Dan, señaló que se había llevado a cabo una pericia técnica completa que demostraba la “entera responsabilidad” de Moscú.

“El dron que se estrelló el jueves por la noche en Galati es un Geran‑2, de origen ruso”, afirmó Dan en un mensaje en X, acompañado de cuatro imágenes que muestran el aparato. “Esa es la conclusión inequívoca del informe técnico elaborado por los expertos del Estado rumano”, subrayó.

“Los hechos son el mejor remedio contra las mentiras de Putin y demuestran que las manipulaciones de Rusia no prosperarán”, reaccionó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. AFP