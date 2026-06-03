Drones ucranianos atacan instalaciones energéticas y militares en la previa del "Foro de Davos" de Putin

Drones ucranianos golpearon instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo este miércoles, antes del inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido su presidente Vladimir Putin. Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, prometió que Rusia contraatacará al ataque ucraniano. "Nuestras respuestas serán sistemáticas", aseguró.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

El ataque de este miércoles contra la segunda ciudad rusa se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania, que volvió a reclamar un mayor apoyo de Occidente. Poco después, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó a Kiev en una visita sorpresa, un gesto que la compañía ferroviaria ucraniana calificó como una "muestra de solidaridad".

"Sanciones de largo alcance"

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, indicó que "varias" infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt. Kiev denomina estos ataques de represalia como "sanciones de largo alcance".

"El plan de Ucrania para las sanciones de largo alcance se está implementando exactamente como es necesario para lograr la paz", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales, acompañado de un video de un depósito de petróleo en llamas.

Decisión. Zelenski criticó la propuesta del canciller alemán, Merz. Foto: Presidencia de Ucrania.

Los ataques obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de la ciudad.

Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre, en la que está previsto que Putin pronuncie un discurso el viernes.

"El foro de San Petersburgo se abre con una bonita columna de humo negro de fondo tras los ataques ucranianos", escribió en redes sociales Sergii Sternenko, asesor del ministro de Defensa ucraniano, junto a un video de los delegados caminando hacia el recinto con el humo visible al fondo.

Nueva edición del foro de "Davos" ruso

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el "Davos" ruso, se ha convertido en un reflejo del aislamiento internacional del país.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

Vladimir Putin en la Escuela Deportiva de la Reserva Olímpica Anatoly Rakhlin en San Petersburgo. Foto: AFP

Este año, Rusia únicamente recibirá a líderes de países aliados, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

También fueron invitados personalidades de países occidentales, entre ellos la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.

AFP