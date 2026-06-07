La OTAN refuerza la seguridad en Finlandia y Suecia ante el riesgo militar de Rusia y en interés de China en la zona

Las fuerzas terrestres de la OTAN iniciaron ayer sábado sus operaciones en Finlandia y Suecia para reforzar la seguridad en el Gran Norte frente a la actividad militar rusa y el interés de China por esta región, informó la Alianza. Tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, los dos países nórdicos se convirtieron en miembros de la OTAN. Finlandia se incorporó en 2023 y Suecia en 2024. Las operaciones iniciadas ayer tienen como objetivo apoyar la defensa del flanco noreste de la OTAN.

“Esta región es una de las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico”, subrayó el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa. Suecia y Finlandia se encuentran en el mar Báltico, la vía utilizada por los buques de guerra rusos que se dirigen hacia o desde San Petersburgo o el exclave ruso de Kaliningrado.

En 2024 la OTAN decidió establecer una nueva presencia militar multinacional en Finlandia llamada Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF), diseñada para actuar como una unidad de reacción rápida. Esa fuerza, que comenzó sus operaciones ayer, incluye un grupo de combate sueco. La OTAN tiene otras unidades terrestres similares en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

Estados Unidos

La administración Trump ha acusado a Europa de no implicarse lo suficiente en la seguridad del continente e incluso ha planteado la posibilidad de retirarse de la OTAN. “La paz se garantiza solamente con la fuerza”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth instó también ayer a Europa a combatir lo que calificó de “invasión” de sus costas por migrantes y a invertir más en defensa, después de haber renunciado a participar en la ceremonia conmemorativa del desembarco en Normandía.

“Tristemente, hoy en día diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas”, dijo el jefe del Pentágono en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-mer, en Francia. A “playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria, llegan barcos y hombres”, añadió. “¿Cuándo harán algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde?”, se preguntó Hegseth. Unos comentarios en la línea de la política del presidente Donald Trump, quien está convencido de que la migración masiva representa un peligro para la civilización europea.

El vicepresidente JD Vance condenó el viernes la forma en la que el gobierno del primer ministro británico Keir Starmer gestionó el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un hombre sij. Según Vance, se trata de un declive de la civilización causado por una “invasión” de migrantes. “Ojalá aprendamos de este pasado”, dijo Hegseth sobre la participación de las tropas estadounidenses en los desembarcos aliados. Según él, EE.UU. “liderará“ en adelante a aliados pero “deben estar ahí con nosotros, hombro con hombro”.

El desembarco de Normandía en 1944 fue la mayor operación anfibia de la historia. Una armada de 6.939 barcos y 132.700 tropas británicas, canadienses, estadounidenses, belgas, noruegas y polacas tomaron de asalto las playas de esta región francesa, una operación que marcó la victoria sobre la Alemania nazi.

Aumento de la inversión militar Posición del Reino Unido frente al riesgo ruso El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Richard Knighton, alertó que el país afronta el periodo de mayor riesgo desde la Guerra Fría y defendió un aumento de la inversión militar para combatir amenazas cada vez más complejas, como las que plantea Rusia. “En mis 35 años de carrera este es el periodo más peligroso que he conocido”, afirmó Knighton en entrevista con la BBC. “Es importante que reforcemos la capacidad y el grado de preparación de nuestras Fuerzas Armadas junto a nuestros aliados para disuadir a los adversarios”, añadió. El máximo responsable militar advirtió que Rusia está “probando, desafiando y poniendo a prueba nuestras defensas” mediante incursiones militares, ciberataques o actos de sabotaje, y que el riesgo es mayor. EFE

AFP