Dron ucraniano explota en el puerto rumano de Constanza y las autoridades emiten alerta en la costa

Un dron marítimo ucraniano explotó en la mañana de este viernes en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, sin causar daños ni heridos, informó el Ministerio de Defensa de Rumania.

En un primer momento la cartera explicó que el artefacto pertenece al tipo de drones utilizados en la guerra de Ucrania, pero sin especificar si era ruso o ucraniano. Según informaciones de la prensa local, el dron disponía de un temporizador y medía unos siete metros de longitud.

El incidente tuvo lugar a las 10:30 horas local cerca de la sede de la Agencia Rumana para Salvar Vidas Humanas en el Mar, y no causó víctimas. La alerta se había activado esta madrugada, por lo que las autoridades tuvieron tiempo para evacuar la zona donde fue encontrado el dron.

В порту Румынии взорвался дрон, ВСУ признали, что он был украинский



Об этом говорится в заявлении украинских Военно-морских сил Украины.



«Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ… pic.twitter.com/Jswp3Z4XFn — Дождь (@tvrain) June 5, 2026

Según el comunicado de Defensa, "el objetivo estaba en proceso de evaluación y aseguramiento" cuando se produjo la explosión.

Las autoridades rumanas no descartan la posibilidad de que haya otros drones marítimos en la zona y emitieron mensajes de alerta para evacuar zonas de la costa de Constanza y Tulcea (al noreste de Rumania).

Tras la explosión, fueron desplegados unos 80 efectivos de la Inspección de Situaciones de Emergencia de Constanza, el principal puerto marítimo del mar Negro.

El incidente se produce una semana después de que un dron ruso se estrellara contra un bloque de apartamentos en Galați, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.

El aparato impactó contra la décima planta de un edificio residencial y su carga explosiva detonó por completo, provocando un incendio.

Gobierno de Rumania concluyó que el dron que impactó contra uno de sus edificios “es de origen ruso”

El dron que impactó la noche del 28 al 29 de mayo contra un edificio en Rumania, cerca de la frontera con Ucrania, es un Geran?2 de fabricación rusa, afirmó el domingo el presidente rumano, Nicusor Dan. Se trata de la primera caída de un dron sobre un edificio residencial fuera de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a ese país en febrero de 2022.

“El dron que se estrelló el jueves por la noche en Galati es un Geran?2, de origen ruso”, afirmó Dan en un mensaje en X, acompañado de cuatro imágenes que supuestamente muestran el aparato.

“Esa es la conclusión inequívoca del informe técnico elaborado por los expertos del Estado rumano”, subrayó.

Mandatario. El presidente rumano, Nicusor Dan, visita el edificio de apartamentos que fue alcanzado por un dron, en Galati. Foto: AFP fotos

Un niño de 14 años y una mujer de 53 fueron hospitalizados el viernes después de que el dron impactara contra un bloque de apartamentos en Galati, cerca de la frontera con Ucrania. La embajada de Rusia en Bucarest acusó a Kiev de haber orquestado una provocación, y el presidente Vladimir Putin declaró el viernes que “nadie” podía determinar con autoridad el origen de la aeronave hasta que se realizara un examen exhaustivo.

En su mensaje de ayer, Dan señaló que se había llevado a cabo una pericia técnica completa que demostraba la “entera responsabilidad” de Moscú.

“Los hechos son el mejor remedio contra las mentiras de Putin y demuestran que las manipulaciones de Rusia no prosperarán”, reaccionó al anuncio de Bucarest el presidente ucraniano, Zelenski.

El hecho ha sido condenado por la OTAN y sus miembros, que se mantienen atentos a que la invasión rusa en Ucrania no se desborde y alcance a otras naciones.

Con información de Agencia EFE, AFP