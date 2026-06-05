Conmoción en Francia: hallan un cadáver e investigan si es Lyhanna, una niña de 11 años que está desaparecida

El gobierno francés busca este viernes cómo responder a las críticas por los fallos del sistema judicial que habrían permitido la desaparición de una niña de 11 años a manos de un hombre con denuncias previas por agresiones sexuales. El caso de Lyhanna conmocionó Francia. La menor desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste del país, y la última vez que se la vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña.

Tras días de búsqueda, los investigadores hallaron el jueves un cadáver con ropa parecida a la que llevaba la niña desaparecida, en un silo agrícola abandonado, y ahora se está llevando a cabo la identificación formal del cuerpo y las causas de la muerte.

El principal sospechoso, Jérôme B., había trabajado en la explotación en la que se encontró el cuerpo, según un responsable agrícola de la zona. Días antes del descubrimiento, había sido acusado de secuestro y encarcelado.

Al conocerse el descubrimiento del cadáver, la incomprensión dio paso a la ira en esta localidad de 6.000 habitantes, donde "todo el mundo se conoce", aseguró a AFP Natacha Berthonneau, una mujer de 57 años. "Hace días que no duermo", confiesa.

"Si la justicia hubiera hecho mejor su trabajo, quizá se habría podido evitar esta tragedia", subrayó Stéphane, un hombre de 65 años, que teme que el cuerpo descubierto sea el de Lyhanna.

Esta fotografía muestra una vista del silo agrícola donde los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de una niña, que se cree que es Lyhanna Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP fotos

El sospechoso tenía varias denuncias

Desde principios de semana, las revelaciones sobre el hombre de 41 años detenido, que contaba con varias denuncias, sembraron indignación y dudas sobre el funcionamiento de la justicia.

"Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias. Ahora hay que aclararlas", urgió el presidente francés, Emmanuel Macron, quien expresó su "solidaridad" con la familia de Lyhanna.

Según la fiscal local, Clémence Meyer, la madre de una joven de 17 años lo denunció en diciembre de 2017 al descubrir que su hija mantenía desde hacía meses una relación con él, pero se archivó en 2018 porque la menor dijo que la relación era consentida.

En enero de 2022 se presentó una nueva denuncia en el norte de Francia por "hechos de violación de una menor de menos de 15 años", ocurridos en 2020 en el domicilio del sospechoso, pero se archivó en mayo de 2024 por falta de elementos suficientes, explicó.

La madre de una menor nacida en 2014 presentó una tercera denuncia en agosto de 2025 por violaciones entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en el domicilio del sospechoso, apuntó la fiscal. Desde la presentación de la denuncia, el hombre nunca fue interrogado.

Lyhanna, una adolescente de 11 años desaparecida de su casa familiar en Fleurance, al suroeste de Francia Foto: AFP fotos

Lluvia de críticas

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunió este viernes con los ministros de Justicia y del Interior para abordar los posibles errores judiciales en este caso, y pidió que se le presenten "en 15 días" las conclusiones de una investigación administrativa abierta, según sus servicios.

La gendarmería pidió el jueves a sus agentes "enumerar" todos los procedimientos relacionados con casos sensibles que afecten a menores y "hacer un balance" de estos. El ministro de Justicia, por su parte, convocó a todos los fiscales generales el lunes.

A la espera de conocerse los resultados de la autopsia, varios de los posibles candidatos a la elección presidencial de 2027, a la que Macron no puede presentarse, criticaron que no se aborde con seriedad el testimonio de los menores.

"Este terrible drama podía y debería haberse evitado", escribió en la red social X Jordan Bardella, quien lidera los sondeos de la primera vuelta.

Sólo 7% de las denuncias de violencia sexual contra niños y 3% de las denuncias por violación de menores acaban con una condena, según la comisión independiente Civiise, que calcula que casi 160.000 menores al año son víctimas de agresiones sexuales.

"El 73% de las denuncias por violencia sexual contra menores se archivan sin más trámite", dijo a la AFP Denis Roth-Fichet, secretario general de Civiise, para quien esta violencia "es la gran olvidada de la justicia francesa".

AFP