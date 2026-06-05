Nuevo detenido por femicidio de Agostina Vega: se confirmó que vivía en la casa donde ocurrió el crimen

El caso por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo, luego de que un amigo de Claudio Barrelier, el principal acusado por el asesinato, fuera detenido tras confirmarse que vivía en la casa señalada por los investigadores como la escena primaria del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Se trata de Osvaldo Fachetta, un hombre de 47 años que, según declaró ante la prensa, trabajaba todas las noches en un kiosco hasta la madrugada. Sin embargo, pese a vivir con Barrelier en la vivienda ubicada en el barrio Cofico, sostuvo que la noche en la que fue asesinada Vega él no estuvo presente.

Según su relato, el día de la desaparición de la joven, Fachetta estuvo con Barrelier durante gran parte de la jornada: por la mañana fueron a jugar un partido de fútbol y, por la tarde, acudieron a un cumpleaños de un amigo en común en donde estuvieron junto a Agostina Vega y su madre, Melisa Heredia.

Nuevo detenido por el femicidio de Agostina Vega en Argentina. Foto: La Nación/GDA.

No obstante, alrededor de las 19:30 se retiró para empezar su jornada laboral en un kiosco. Al lugar lo trasladó Barrelier: "Nos quedamos en el negocio y tipo 21 Claudio se fue manifestando que iba a la casa de una amiga a saludarla y que después se iba a ir a su casa. Después de esto yo no lo vuelvo a ver", indicó Fachetta.

En torno a las 4.30 terminó su jornada laboral, pero no regresó a la vivienda: se dirigió directamente a la casa de Heredia tras un llamado. "Me llamó a las 3:30 desesperada porque su hija no aparecía". Según su relato, volvió a su domicilio el domingo a las 12.30 y le llamó la atención que su amigo había cambiado las sábanas.

Fachetta precisó que conoció a Barrelier hace diez meses, y que fue él quien le presentó a Heredia un mes después y desde ese entonces forjaron una cercana amistad. Los dos son aficionados al fútbol y simpatizantes del club local Instituto. Según reveló Cadena 3, Fachetta habría integrado la barra brava del club.

Aun no se conoce con precisión en qué momento de esos diez meses Fachetta se mudó a vivir con Barrelier, pero sí se supo que el hombre vivía en el sector delantero de la casa estilo chorizo, donde se presume que el acusado cometió el crimen dado que ese sector de la casa se encontraba aislado del resto del hogar, donde vivían su pareja y su hija de 11 años.

"Me dijo que su hija había salido y que no volvía"

Otro dato que aportó Fachetta fue que a mitad de su jornada laboral —alrededor de las 23 de aquel domingo—, ya había recibido un mensaje de Heredia en el que lo alertaba sobre Agostina: "Me dijo que su hija había salido y que no volvía".

Al día siguiente, acompañó a la madre a buscar a la adolescente alrededor de las 14:30 con un grupo de amigos. Buscaron en las plazas de la zona e intentaron rastrear si podía estar con algún compañero de colegio.

Agostina Vega, adolescente asesinada en Córdoba. Foto: La Nación/GDA.

Sin éxito, se dirigieron a la comisaría y sostuvo que quisieron denunciar la desaparición, pero que les informaron que no la podían tomar, aunque sí prestaron declaración.

En sus propias palabras, Fachetta y Heredia habían desarrollado también un vínculo cercano y solían juntarse a conversar mucho tiempo, y remarcó: "Cuando me dijo de la desaparición de su hija, creo que cualquier persona en mi lugar hubiera colaborado".

En ese sentido, indicó que Heredia y Barrelier se conocían hace tres años. “Yo nunca he visto a Claudio con la nena [Agostina] cercanamente. Capaz la madre me comentaba que sus hijos apreciaban mucho a Claudio y le tenían confianza, algo que ocurría cuando Claudio iba a la casa de Melisa, algo que yo nunca vi”.

Su abogado, Medina Allende, aclaró a LN+ que el hombre ya había dado declaración a la policía tres veces: “La última vez lo tuvieron durante 20 horas”.

La Nación/GDA