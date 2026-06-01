Conmoción en Argentina tras caso Agostina Vega: autopsia reveló que fue abusada y murió por asfixia

Claudio Barrelier fue imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el sábado 23 de mayo y cuyos restos fueron hallados el sábado pasado. Los datos preliminares de la autopsia indican que murió por ahorcamiento y que fue abusada, según confirmaron fuentes judiciales al medio argentino La Nación. Los análisis complementarios demandarán varios días más.

Conforme a los datos a los que pudo acceder el medio argentino, los investigadores creen que el acusado habría diseccionado el cuerpo de la adolescente con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó graves daños en los restos encontrados.

Todavía restan los análisis toxicológicos para determinar si la niña fue drogada. La data de muerte, según ratifica el resultado preliminar de la autopsia, se sitúa entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Sobre el abuso, fuentes de la causa señalaron que se trata por el momento de una hipótesis basada en indicios, ya que no fue posible realizar un hisopado en la zona, lo que impide una confirmación pericial concluyente.

Claudio Barrelier, único detenido por caso Agostina Vega. Foto: La Nación/GDA.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier retiró el cadáver de la vivienda de barrio Cofico el lunes a media mañana y lo trasladó hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.

En paralelo, la fiscalía avanza en determinar qué rol pudieron haber tenido —si es que lo hubo— las otras personas que vivían en la casa a la que Agostina llegó el sábado 23 de mayo cerca de las 23.

Todos los ocupantes ya prestaron declaración, pero la investigación busca establecer si escucharon o advirtieron lo ocurrido entre el momento del ingreso de la adolescente y el crimen, que, según estimó el fiscal Raúl Garzón, se habría producido entre la 1 y las 2 de la madrugada del domingo.

La vivienda, según las pericias, fue limpiada dos veces tras el crimen. El primer allanamiento fue el miércoles, horas después de la detención de Barrelier y el segundo, el viernes, donde las pruebas con luminol detectaron sangre a la vez que se retiran trapos y productos de limpieza.

Marchas en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega. Foto: La Nación/GDA.

El relato de la madre de la adolescente asesinada

De acuerdo con el relato de Melisa Heredia, la madre de Agostina, horas antes de su desaparición, la adolescente estaba jugando con su hermano de siete años cuando ambos fueron a buscar unas empanadas al local de su abuelo, ubicado a pocos metros de la vivienda familiar.

"Cuando volvió su hermano le pregunté si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y me respondió: ‘No, ma, la Agos no está’", relató la mujer. Al advertir su ausencia, intentó comunicarse con ella por teléfono cerca de las 22:30. "Sonó cuatro veces y después nunca más", detalló.

Corte de calle en barrio Mosconi, frente a la casa de Agostina Vega. Foto: Sebastián Salguero/La Nación.

Intensa búsqueda en Córdoba

La desaparición de Agostina generó una fuerte conmoción en Córdoba y dio lugar a una intensa búsqueda. Durante los primeros días circularon distintas versiones sobre los movimientos de la adolescente. Entre las pruebas analizadas por los investigadores aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban cómo la joven ingresó a la vivienda de Barrelier la noche de la desaparición.

Cortes de calle en el barrio Mosconi tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: Sebastián Salguero/El País.

Inicialmente, el abogado defensor del acusado sostuvo que la persona que aparecía en las grabaciones era la hija de 11 años de su cliente. Sin embargo, posteriormente, se confirmó que quien ingresó al domicilio era Agostina.

Testimonio del remisero fue clave para aclarar el caso

Uno de los testimonios clave fue el de Ariel, el remisero que trasladó a Agostina la noche de su desaparición. El conductor contó que le llamó la atención que una adolescente viajara sola hacia esa zona de la ciudad. "Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14", relató ante la prensa.

Luego, dijo que la niña le comentó que era la nieta de Miguel. "Él tiene una fábrica de empanadas frente a donde estamos nosotros. Ahí me dio más confianza y le pregunté por qué iba ahí [a la dirección indicada]. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa a su mamá", detalló.

Sostuvo que no le pareció "nada extraño" hasta que llegaron al lugar: "Cuando ella lo ve, me dice ‘Ahí te viene a pagar ese chico’. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9.500. Me pareció sospechoso que no me mirara a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba".

Fue en el entretiempo del partido de Belgrano y River que Ariel se enteró de que Agostina había desaparecido. "Estaba con el celular, vi la foto de la nena y me di cuenta de que es la que llevé yo la noche anterior. Busqué por las redes sociales, logré comunicarme con la madre y le dejé mi número", agregó.

Por Gabriela Origlia, La Nación/GDA