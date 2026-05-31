Hallan sin vida a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba tras tomar un remise

Agostina Vega, una joven de 14 años, había desaparecido el pasado sábado 23 de mayo en Córdoba y luego de una semana fue hallada en un campo cerca del barrio Ampliación Ferreyra. La adolescente se había tomado un remise desde su casa en el barrio General Mosconi, Córdoba, hasta la casa de Claudio Barrelier, la expareja de su madre, Melisa Heredia.

En el amplio predio rural donde se encontró el cuerpo, se realizaban rastrillajes desde hacía varias horas con efectivos policiales, bomberos, perros adiestrados y personal judicial. Por el caso se encuentra detenido Claudio Barrelier, quien había sido el último adulto con el que se la vio con vida a Agostina.

Según la información reunida en el expediente, una cámara de seguridad registró el momento en que Agostina ingresó a la vivienda de Barrelier la noche en que se perdió su rastro. Esa propiedad, ubicada en la zona sur de Córdoba, ya era conocida por los vecinos y por la justicia por episodios previos vinculados al acusado. A partir de ese registro, los investigadores reconstruyeron el recorrido de la adolescente hasta ese punto y concentraron allí las primeras diligencias, allanamientos y entrevistas a testigos.

El hallazgo del cuerpo se produjo en un campo de más de 200 hectáreas, en Ampliación Ferreyra. Los restos se encontraron en una zona de difícil acceso, entre pastizales y montes bajos, donde se había desplegado un operativo específico a partir de indicios reunidos en la investigación.

El principal sospechoso del caso de Agostina Vega

Claudio Barrelier es el único detenido hasta el momento y aparece en el centro del expediente. Expareja de la madre de Agostina, fue identificado rápidamente por los investigadores como un posible responsable, tanto por el registro de cámaras como por el vínculo previo con la familia. Vecinos relataron que la vivienda del sospechoso ya había sido escenario de situaciones que llamaron la atención meses antes de la desaparición.

La abogada del padre de Agostina Vega indicó que “hubo otras personas involucradas desde el momento en que Agostina no debía estar en la calle, en cómo llegó ahí [a la casa de Barrelier], para qué o si era la primera vez”.

El operativo de búsqueda de Agostina Vega se extendió durante siete días e incluyó patrullajes en Córdoba capital, controles en rutas y consultas en hospitales y dependencias policiales. Organizaciones sociales, vecinos y allegados se sumaron con difusión en redes, afiches y marchas para exigir respuestas rápidas. El hallazgo del cuerpo en la zona donde se la buscaba desde el inicio generó dolor, pero también cuestionamientos sobre la eficacia y el tiempo de reacción de los mecanismos de búsqueda de menores.

Los próximos pasos en la causa Agostina Vega

Las actuaciones próximas incluyen el peritaje de la vivienda de Barrelier, vehículos vinculados al sospechoso y dispositivos electrónicos incautados. Los investigadores buscan rastros de sangre, fibras, huellas y cualquier indicio que permita corroborar que el crimen se cometió en ese domicilio o que el lugar fue utilizado para ocultar evidencias. También se analizan comunicaciones previas con la víctima y posibles mensajes que puedan dar cuenta de elucubraciones, amenazas o intentos de manipulación.

La muerte de Agostina Vega cierra de manera trágica una semana de búsqueda y abre una etapa judicial donde se esperan definiciones sobre la responsabilidad penal del detenido, la posible participación de terceros y la actuación de los organismos competentes.