Disturbios en Francia por desbordes en evento deportivo dan lugar a más de 300 detenidos y un policía herido

Al menos 336 personas ha sido arrestadas en Francia, 235 de ellas en París, donde un policía ha resultado herido por el lanzamiento de fuegos artificiales durante las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, informaron las autoridades en un balance aún provisional.

En su último boletín sobre la medianoche de ayer, la Prefectura de Policía informó que 71 personas quedaron arrestadas en la capital y cuatro unidades BRAV-M (brigadas motorizadas de intervención rápida especializadas en el control de disturbios y el mantenimiento del orden público) fueron desplegadas en la carretera de circunvalación parisina, a la altura de la Porte Maillot, para apoyar las operaciones de dispersión de los grupos concentrados en la zona y que llegaron a cortar esa vía.

En un informe anterior, la Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, hubo graves disturbios en diversos puntos de Francia: dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

Seguidores del PSG se congregan en los Campos Elíseos después de que el club ganara la final de la Liga de Campeones Foto: AFP

Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana.

Este año, los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos y aledaños, pero también se produjeron cerca del Parque de los Príncipes -el estadio del PSG- y en la plaza de la République.

Hubo además un intento de invasión por parte de unas 150 personas en el estadio parisino del Parque de los Príncipes. Las fuerzas de seguridad también abortaron un intento de ataque a una comisaría de policía del distrito VIII.

Videos difundidos por varios medios de comunicación muestran hinchas lanzando fuegos artificiales contra policías y en otros se ven coches, un camión o contenedores incendiados en París.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá hoy domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por Luis Enrique, flamantes campeones de la Champions -la segunda que logran de manera consecutiva- al imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest, un acontecimiento que tendrá la sombra de los disturbios ocurridos.