PSG vs. Bayern Munich en vivo por Champions: los franceses buscan pisar fuerte en casa por la semifinal de ida

París Saint Germain (PSG) recibe a Bayern Munich por la semifinal de ida de la Champions League en el Parque de los Príncipes, desde la hora 16:00 (ESPN y Disney+). El conjunto francés, vigente campeón del certamen, querrá sortear a su adversario para acceder a su tercera final por la Orejona.

Además de haberse proclamado campeón de la Bundesliga, el elenco bávaro, por su parte, viene de eliminar al máximo ganador de la competencia internacional, el Real Madrid, por un global de 6-4. En ese contexto, viaja a la capital de Francia para sacar un buen resultado y poder sellar su pasaje a la final dentro de ocho días en el Allianz Arena.

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El festejo de los jugadores de Bayern Munich tras el gol de Luis Díaz ante Real Madrid. Foto: AFP.

El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions League contra el flamante monarca de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos de final, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la Orejona.

"Estamos preparados" para "jugar esta semifinal ante el mejor equipo de Europa, pero somos los vigentes campeones, y queremos seguir siéndolo", proclamó el sábado Luis Enrique luego de su cómoda victoria con los suplentes en el campeonato francés ante el Angers (3-0).

Para esta tercera semifinal europea consecutiva a las órdenes del entrenador español, los parisinos quieren seguir haciendo historia y caminar sobre los pasos del Real Madrid de Zinédine Zidane, último equipo que logró revalidar el título supremo (2016, 2017, 2018).

Pero sobre la ruta de ese eventual segundo éxito en Budapest se presenta un gigante para impedir el paso: el Bayern de Vincent Kompany (suspendido para el martes), de Harry Kane, de Luis Díaz y de Michael Olise, contra el que el PSG ya perdió en la primera fase en noviembre (2-1).

Pero los parisinos pueden esperanzarse con el 2-0 cosechado ante los bávaros en cuartos del pasado 5 de julio en el Mundial de Clubes en el Mercedes-Benz Stadium en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Flamengo vs. PSG en vivo por final de la Copa Intercontinental. Foto: AFP.

"Estamos deseando afrontar este desafío", afirmó este fin de semana el delantero inglés de 32 años, todavía uno de los mejores jugadores del Bayern, sabiendo que ambos equipos tienen "un estilo de juego muy similar".

Kane completa un tridente ofensivo bávaro con el francés Michael Olise y el colombiano Luis Díaz -entre los tres han marcado 93 goles-, apoyados por la calidad de Jamal Musiala.

El poderío ofensivo del Bayern esta temporada es impresionante, con 167 goles en 49 partidos entre todas las competiciones (38 en Liga de Campeones).