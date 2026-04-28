En medio de la mala racha, Peñarol recupera tres jugadores importantes para ir a San Pablo por Copa Libertadores

Son horas complicadas en Peñarol. El equipo no levanta el nivel colectivo, las individualidades no aparen y los malos resultados hablan por sí solos, pero Diego Aguirre empieza a tener buenas noticias de cara al viaje de mañana a San Pablo por Copa Libertadores.

En primer lugar, la jornada del lunes trajo tranquilidad ya que Matías Arezo, quien el domingo se fue del Estadio Centenario visiblemente molesto y caminando con alguna dificultad, encendió las alarmas que se apagaron antes de lo previsto en Los Aromos porque todo hacía indicar que el delantero de 23 años pasaría por estudios médicos, algo que finalmente no ocurrió.

Arezo no pasó por ninguna clínica y según contaron fuentes Carboneras a Ovación “solo tuvo un golpe en la zona de la cadera que le provocó una especie de paralítica”. “Después que se le fue la contusión del golpe solo tenía una molestia, pero nada que indicara una lesión”, agregaron las fuentes consultadas sobre la situación del atacante que el domingo fue titular y jugó los 90’ en la derrota 1-0 frente al Bohemio.

En tal sentido, el delantero trabajará este martes y mañana miércoles por la mañana junto al plantel y viajará por la tarde en la delegación que volará hacia San Pablo, donde el jueves Peñarol enfrentará a Corinthians desde la hora 21:00 en el Neo Química Arena por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Y en medio de tantas malas noticias, la Fiera recibió —además de la de Arezo— otras novedades importantes a las que se aferra para ir a Brasil a buscar una recuperación más que necesaria a esta altura de la temporada, aunque claro está, enfrentará nada menos que a un poderoso equipo paulista que lidera la llave con puntaje perfecto hasta el momento.

Luis Angulo y Eduardo Darias en la marca de Pablo Ferreira en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Lo cierto es que Aguirre ya sabe que para visitar al Timao tendrá tres regresos esperados como los de Lucas Ferreira, Eduardo Darias y Luis Miguel Angulo.

El zaguero de 25 años sufrió una distensión muscular frente a Juventud de Las Piedras y estuvo ausente el domingo ante Wanderers, mientras que el volante de 28 años tuvo una sobrecarga y por lo tanto no fue exigido para que pueda llegar en buenas condiciones al encuentro de este jueves en San Pablo.

Por otra parte, el extremo colombiano de 21 años dejó la cancha visiblemente sentido frente a Juventud y se temía por un desgarro, pero solo fue una distensión, descansó el fin de semana y el técnico lo tendrá a la orden en el Neo Química Arena.

Con buenas noticias en medio de un muy mal momento deportivo y anímico, Peñarol ultima detalles para viajar a Brasil en busca de una recuperación tan urgente como necesaria.