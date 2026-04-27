De los cánticos de los hinchas de Peñarol a un triunfo inesperado y merecido de Wanderers para el título de Racing

Wanderers dio la nota de la fecha. Hundido en la última posición del descenso y con múltiples dificultades en su afán de mantener la categoría, el Bohemio venció a Peñarol 1-0 por el solitario gol de Facundo Labandeira a los 57 minutos. Una sonrisa albinegra en medio de un mar de frustraciones, y una mano a Racing, que camino de regreso a Montevideo -tras vencer a Cerro Largo en Melo- se enteró que se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en la historia, y ni más ni menos que con dos fechas de anticipación.

Peñarol y un partido muy malo, donde en ningún momento exigió al arquero Agustín Buffa, y donde se vio superado por el Bohemio. De hecho, el equipo del Prado tuvo varias situaciones en el segundo tiempo para aumentar la ventaja, pero se encontró con un Aguerre que sostuvo a su equipo en partido. Los hinchas aurinegros le pidieron más actitud a sus jugadores al compás de “no le ganamos a nadie”. Diego Aguirre llamativamente cabizbajo en declaraciones a los medios, comentando que fuera probable que estuviera afrontando el peor momento desde que es técnico de Peñarol.

Ni los casi 10 minutos de adición que dio Leodán González (totalmente exagerados) llevaron a que Peñarol pudiera generar peligro, en un segundo tiempo en el que nunca se puso en partido: no tuvo situaciones claras de gol ni perdiendo 1-0, ni jugando con doble nueve desde que entró Facundo Batista a acompañar a Matías Arezo, en una salida de Abel Hernández que desconcertó por el momento y por el resultado, pero que habla a las claras del pésimo momento físico que atraviesa el equipo, no solo con las lesiones (ojo con lo que pueda pasar con Arezo, que salió sentido), sino también por lo que reflejan algunos jugadores en el campo de juego.

Los jugadores de Wanderers rodean al Carbonero, una historia que se repitió en la noche del Centenario. Foto: Estefanía Leal.

Wanderers salió a jugar sin nueve, pero Mathías Corujo le puso velocidad con Jonas Luna y Labandeira a la ofensiva y le dio rédito, porque el argentino, con un contragolpe feroz en el que le ganó en la corrida a Franco Escobar, dejó mano a mano a su compañero para registrar el 1-0 en un Centenario de una noche invernal y con escasos 7.000 espectadores.

Aguirre no encuentra soluciones y el plantel cada vez se le achica más, por las lesiones y por rendimientos, en un plantel que sintió el cimbronazo de la baja prolongada de Leo Fernández y que no logra salir de esta racha adversa en la que lleva cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates.

Wanderers fue justo vencedor del partido, así como Racing es el justo campeón de un Apertura que quedará en la historia por ver a los Cerveceros por primera vez campeones en la Divisional A.

Jonás Luna fue imparable

Proveniente de River argentino, llegó a Wanderers recomendado por Francescoli y ayer jugó uno de sus mejores partidos en Uruguay gracias a su velocidad. Falló un mano a mano, pero generó mucho y asistió en el gol.