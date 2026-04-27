"Quiso tapar las cagadas": la durísima crítica de Matías Arezo a Leodán González tras la derrota de Peñarol

Peñarol perdió con Wanderers por 1 a 0 este domingo en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura, resultado que consagró a Racing como campeón y tras el encuentro, Matías Arezo fue autocrítico con el momento aurinegro pero también con la actuación de Leodán González, el árbitro principal.

“Hay que meterle al trabajo colectivo y tratar de sacar este momento. Realmente que no es el resultado que esperamos, nos encontramos con un partido difícil y con un árbitro que vino con una prepotencia muy grande, al final a querer condicionar el juego desde su personalidad y de querer ser protagonista”, comenzó diciendo el futbolista de 23 años que el lunes estuvo ausente del juego ante Juventud de Las Piedras por una molestia muscular.

“Obviamente que lo respeto, pero trajeron un árbitro tan grande como Leodán, con experiencia y a querer ser prepotente y quizás a tapar las cagadas que se vienen haciendo. Obvio que el juego de nosotros ha sido muy pobre, pero creo que en muchas cosas condicionó queriendo ser prepotente con los jugadores, no dejando hablar, cosas muy simples que afectan mucho a nuestro a nuestro escenario deportivo al final y no solo con los jugadores Peñarol sino con los de Wanderers también cuando querían hablar con él”, agregó.

“Un árbitro que estaba pensando en los errores de los partidos anteriores fue innecesario. Creo que hay muchas cosas para para corregir también sobre eso”, añadió el delantero de Peñarol.

Consultado por cómo terminó el partido desde lo físico en el Estadio Centenario teniendo en cuenta que el Carbonero viajará este miércoles a San Pablo para enfrentar el jueves a Corinthians por Copa Libertadores, Arezo expresó: “Con una molestia ahí en lo en lo último, pero bueno al final hay que estar, uno hace todo por estar, obviamente, y trata de darle al equipo el granito de arena pero no se viene dando, no nos está alcanzando con lo individual. Hay que comenzar a trabajar, pensar en lo que se viene”.

Además, Arezo no se olvidó de La Escuelita más allá del mal momento de Peñarol: “Felicito a Racing, hizo un torneo increíble pero nosotros tenemos que empezar a trabajar en lo colectivo y aferrarnos a eso”.