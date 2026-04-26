Juan Pedro Damiani y una sutil promesa de campaña: "Se tiene que evacuar el Campeón del Siglo en 25 minutos"

Este 2026 es año electoral en Peñarol y todavía con varios meses para las elecciones que se celebrarán a fin de año, los socios aurinegros y la opinión pública en general especulan sobre qué candidatos se van a postular para ser el presidente que suceda a Ignacio Ruglio, quien aún no ha confirmado si se presentará o no para una reelección pese a supuestamente tener una decisión tomada.

En ese sentido, uno de los nombres que mayor fuerza le puede hacer a cualquier fórmula de la gestión actual es el de Juan Pedro Damiani, presidente del club entre 2009 y 2017, quien hoy en diálogo con Punto Penal (Canal 10) dejó entrever una probable candidatura al frente de un bloque opositor.

Primero expresó que Ruglio ya me comunicó si se presenta o no en la elección de este año: "Pero no corresponde de mi parte contar lo que se dijo en una charla privada. Queda entre él y yo", sentenció.

Sin embargo, también marcó sus diferencias con el actual titular aurinegro: "El Presidente de Peñarol no puede ser un hincha con un micrófono y una cámara", declaró.

En la misma línea, dijo que quiere "pacificar las aguas en el club" y por ello mantuvo "una larga charla" en su casa con Jorge Barrera (expresidente de Peñarol entre 2017 y 2020), un aliado potencial y probable en la fórmula para las próximas elecciones.

Pero más adelante se refirió a un tema que desvela a casi todos los carboneros y deslizó una especie de promesa de campaña: “Me preocupa mucho el tema del Campeón del Siglo. Debemos llevar la iglesia al centro del pueblo. La experiencia de ir tiene que ser placentera", enfatizó.

"Contra Platense fueron más de 8.000 autos al Campeón del Siglo. Hay que ordenar, poner zona de exclusión, semáforos que titilen, flechar la ruta, conectar estacionamientos", explicó sobre una reunión por el tema que mantuvo con Alejandro Ruibal.

"Si formo parte de la conducción del club, lo primero que voy a hacer es mejorar la evacuación del Campeón del Siglo. En un máximo de 25 minutos se tiene que evacuar la totalidad del estadio", afirmó y luego argumentó: "Tengo la credibilidad de haber hecho el estadio cuando nadie creía que era posible".