Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Tras el triunfo de Albion sobre Deportivo Maldonado, cómo quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya

El Pionero se mezcló entre los de arriba, bajó de la pelea por el Torneo Apertura al fernandino y Racing quedó a dos resultados de poder festejar el título en la fecha 13.

El País
El País
25/04/2026, 18:13
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Álvaro López defendido por Hernán Menosse, en el partido entre Deportivo Maldonado y Albion
Álvaro López defendido por Hernán Menosse, en el partido entre Deportivo Maldonado y Albion.
Foto: Ricardo Figueredo.

Albion dio un sacudón a la pelea por el Torneo Apertura. El Pionero fue al Campus Domingo Burgueño Miguel y Deportivo Maldonado 2-1, bajando al fernandino de la pelea, por el primer torneo corto de la Liga AUF Uruguaya.

Deportivo Maldonado 1-2 Albion: el Pionero bajó al fernandino de la pelea por la Apertura y se mezcla arriba

El Depor volvió a dejar escapar un tren, venía de empatar 1-1 ante Danubio y en esta ocasión tuvo la chance de ponerse en ventaja, con un penal que Christian Tabó ejecutó, pero que Sebastián Jaume le contuvo el remate de muy buena manera.

Carlos Airala puso al Pionero en ventaja y pese al empate de Tabó en la última pelota del primer tiempo, Álvaro López se inventó un golazo para darle los tres puntos a la visita.

De esta manera, el equipo fernandino quedó cuatro unidades por debajo de Racing —que jugará el domingo ante Cerro Largo— con seis puntos por jugar. Por su parte, Albion mantuvo viva la chance matemática, al ponerse a cinco puntos del Cervecero, pero de todas formas sumó unidades que lo ilusionan en la pelea por las copas, al quedar en la cuarta ubicación, una unidad por detrás de los escoltas, Deportivo Maldonado y Peñarol.

En el descenso Albion sigue ganando aire, encaminando la salvación con siete encuentros sin conocer la derrota, luego de un inicio irregular en el campeonato.

La tarde la abrieron Juventud y Liverpool que repartieron puntos en Las Piedas. El local se mantiene en el fondo del Torneo Apertura, mientras que el negriazul deambula por la media tabla.

Por su parte, Montevideo City Torque también ganó en el partido que comenzó la fecha el viernes, con una contundente goleada 4-1 sobre Boston River, posicionándose quinto con 19 puntos, en la misma línea de Nacional, que jugará el domingo. En cambio, el Sastre volvió a entreverarse entre los de abajo.

Cómo quedó el Torneo Apertura

Cómo quedó el descenso

Cómo sigue la fecha

SÁBADO 25 DE ABRIL

Nacional vs. Danubio
Hora: 19.00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen
Cuarto: Felipe Vikonis
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

DOMINGO 26

Central Español vs. Cerro
Hora: 10.00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Andrés Matonte y Andrés Nievas

Cerro Largo vs. Racing
Hora: 15.30
Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder
Cuarto: Kevin Fontes
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

Wanderers vs. Peñarol
Hora: 19.00
Estadio: Centenario
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández

LUNES 27

Defensor Sporting vs. Progreso
Hora: 19.30
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Martín Soppi y Javier Irazoqui
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Yimmy Álvarez y Franco Mieres

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Torneo AperturaLiga AUF Uruguaya

Te puede interesar