Tras el triunfo de Albion sobre Deportivo Maldonado, cómo quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya
El Pionero se mezcló entre los de arriba, bajó de la pelea por el Torneo Apertura al fernandino y Racing quedó a dos resultados de poder festejar el título en la fecha 13.
Albion dio un sacudón a la pelea por el Torneo Apertura. El Pionero fue al Campus Domingo Burgueño Miguel y Deportivo Maldonado 2-1, bajando al fernandino de la pelea, por el primer torneo corto de la Liga AUF Uruguaya.
El Depor volvió a dejar escapar un tren, venía de empatar 1-1 ante Danubio y en esta ocasión tuvo la chance de ponerse en ventaja, con un penal que Christian Tabó ejecutó, pero que Sebastián Jaume le contuvo el remate de muy buena manera.
Carlos Airala puso al Pionero en ventaja y pese al empate de Tabó en la última pelota del primer tiempo, Álvaro López se inventó un golazo para darle los tres puntos a la visita.
De esta manera, el equipo fernandino quedó cuatro unidades por debajo de Racing —que jugará el domingo ante Cerro Largo— con seis puntos por jugar. Por su parte, Albion mantuvo viva la chance matemática, al ponerse a cinco puntos del Cervecero, pero de todas formas sumó unidades que lo ilusionan en la pelea por las copas, al quedar en la cuarta ubicación, una unidad por detrás de los escoltas, Deportivo Maldonado y Peñarol.
En el descenso Albion sigue ganando aire, encaminando la salvación con siete encuentros sin conocer la derrota, luego de un inicio irregular en el campeonato.
La tarde la abrieron Juventud y Liverpool que repartieron puntos en Las Piedas. El local se mantiene en el fondo del Torneo Apertura, mientras que el negriazul deambula por la media tabla.
Por su parte, Montevideo City Torque también ganó en el partido que comenzó la fecha el viernes, con una contundente goleada 4-1 sobre Boston River, posicionándose quinto con 19 puntos, en la misma línea de Nacional, que jugará el domingo. En cambio, el Sastre volvió a entreverarse entre los de abajo.
Cómo quedó el Torneo Apertura
Cómo quedó el descenso
Cómo sigue la fecha
SÁBADO 25 DE ABRIL
Nacional vs. Danubio
Hora: 19.00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Mathías De Armas
Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen
Cuarto: Felipe Vikonis
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui
DOMINGO 26
Central Español vs. Cerro
Hora: 10.00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Andrés Matonte y Andrés Nievas
Cerro Largo vs. Racing
Hora: 15.30
Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder
Cuarto: Kevin Fontes
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso
Wanderers vs. Peñarol
Hora: 19.00
Estadio: Centenario
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández
LUNES 27
Defensor Sporting vs. Progreso
Hora: 19.30
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Martín Soppi y Javier Irazoqui
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Yimmy Álvarez y Franco Mieres
-
Jorge Fossati tiene un arreglo de palabra para dirigir a Liverpool después de tres años trabajando en Perú
Nacional 0-0 Danubio EN VIVO por el Apertura: Nico Lodeiro provocó la primera gran atajada de Mauro Goicoechea
Juventud 1-1 Liverpool por el Apertura: a la espera de Jorge Fossati, el Negro sacó un empate en Las Piedras
¿Encontraste un error?