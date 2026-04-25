Tras el triunfo de Albion sobre Deportivo Maldonado, cómo quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya

Albion dio un sacudón a la pelea por el Torneo Apertura. El Pionero fue al Campus Domingo Burgueño Miguel y Deportivo Maldonado 2-1, bajando al fernandino de la pelea, por el primer torneo corto de la Liga AUF Uruguaya.

El Depor volvió a dejar escapar un tren, venía de empatar 1-1 ante Danubio y en esta ocasión tuvo la chance de ponerse en ventaja, con un penal que Christian Tabó ejecutó, pero que Sebastián Jaume le contuvo el remate de muy buena manera.

Carlos Airala puso al Pionero en ventaja y pese al empate de Tabó en la última pelota del primer tiempo, Álvaro López se inventó un golazo para darle los tres puntos a la visita.

De esta manera, el equipo fernandino quedó cuatro unidades por debajo de Racing —que jugará el domingo ante Cerro Largo— con seis puntos por jugar. Por su parte, Albion mantuvo viva la chance matemática, al ponerse a cinco puntos del Cervecero, pero de todas formas sumó unidades que lo ilusionan en la pelea por las copas, al quedar en la cuarta ubicación, una unidad por detrás de los escoltas, Deportivo Maldonado y Peñarol.

En el descenso Albion sigue ganando aire, encaminando la salvación con siete encuentros sin conocer la derrota, luego de un inicio irregular en el campeonato.

La tarde la abrieron Juventud y Liverpool que repartieron puntos en Las Piedas. El local se mantiene en el fondo del Torneo Apertura, mientras que el negriazul deambula por la media tabla.

Por su parte, Montevideo City Torque también ganó en el partido que comenzó la fecha el viernes, con una contundente goleada 4-1 sobre Boston River, posicionándose quinto con 19 puntos, en la misma línea de Nacional, que jugará el domingo. En cambio, el Sastre volvió a entreverarse entre los de abajo.

Cómo quedó el Torneo Apertura

Cómo quedó el descenso

Cómo sigue la fecha

SÁBADO 25 DE ABRIL

Nacional vs. Danubio

Hora: 19.00

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen

Cuarto: Felipe Vikonis

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

DOMINGO 26

Central Español vs. Cerro

Hora: 10.00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Agustín Berisso y Alberto Píriz

Cuarto: Andrés Martínez

VAR: Andrés Matonte y Andrés Nievas

Cerro Largo vs. Racing

Hora: 15.30

Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder

Cuarto: Kevin Fontes

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

Wanderers vs. Peñarol

Hora: 19.00

Estadio: Centenario

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández

LUNES 27

Defensor Sporting vs. Progreso

Hora: 19.30

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Martín Soppi y Javier Irazoqui

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Yimmy Álvarez y Franco Mieres