Deportivo Maldonado 1-1 Albion en vivo: Tabó tuvo revancha y empató el partido en el final del primer tiempo

Deportivo Maldonado busca ponerse a tiro de Racing —el puntero del Torneo Apertura— recibiendo a un Albion en racha — y que mantiene chances matemáticas— por la fecha 13 del primer torneo corto del año de la Liga AUF Uruguaya, a partir de las 15:30 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+).

El fernandino viene de dejar pasar una gran chance de recortar distancia sobre el líder, tras empatar 1-1 ante Danubio en la última fecha. En frente también tendrá a un rival que viene de ascender y que se encuentra en la parte alta de la tabla. El Pionero, de irregular arranque en el torneo, se acomodó, acumula seis partidos sin perder, viene de golear a Central Español 6-1 y mantiene una mínima ilusión de pelear el Apertura, a ocho puntos del líder, con nueve por jugar.

Primer tiempo

El Depor impuso condiciones temprano, se hizo dueño de la pelota y llegó a generar un polémico penal temprano en el juego. Christian Tabó hizo una buena jugada individual por derecho y Javier Burgos con seguridad sancionó penal. Da la sensación de que Agustín Vera tocó pelota antes que al jugador, pero el VAR no cambió la decisión del árbitro. Sin embargo, Sebastián Jaume se la jugó a su izquierda y contuvo en dos tiempos el remate de Tabó, que abrió el pie, pero no pudo esquinar tanto el tiro.

Entonado, el Pionero emparejó la tenencia y con una gran jugada individual de Carlos Airala por izquierda, forzó a Diego Segovia a intervenir. En un partido en el que ambos jugaron con líneas cercanas se anularon. Albion reclamó una incidencia de Renato César, que luego de despejar el balón impactó con la plancha sobre la pierna de Agustín Vera, una jugada de interpretación que Burgos decidió sancionar con amarilla, al haber jugado el balón antes el delantero del Depor y no poder evitar el contacto.

El Pionero pudo abrir la cuenta a los 42', tras un buen desborde de José Álvarez por izquierda que tiró un centro desviado en la Facundo Tealde, que peleaba la posición con Álvaro López y por el segundo palo llegó Carlos Airala, para empujarla dentro del área chica.

Deportivo Maldonado 1-1 Albion:

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Sebastián Tormo; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Christian Tabó; Maximiliano Noble, Matías Espíndola, Renato César. DT: Gabriel Di Noia.

Albion: Sebastián Jaume; Andrés Romero, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Francisco Ginella, Pablo Alcoba, Santiago Costa, Carlos Airala; Agustín Vera, Álvaro López. DT: Federico Nieves.

Goles: Carlos Airala (A) 42', Christian Tabó (DM) 45+5'.

Incidencias: A los 9' Sebastián Jaume (A) le atajó un penal a a Christian Tabó (DM).

Amarillas: Ezequiel Burdín (A) 32', Renato César (DM) 32', Francisco Couture (A) 45+3'.

Hora: 15:30

Televisa: DSports, cables, Disney+ y Antel TV

Estadio: Campus Domingo Burgueño Miguel

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Christian Ferreyra y Diego Riveiro