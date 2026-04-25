Jorge Fossati tiene un arreglo de palabra para dirigir a Liverpool después de tres años trabajando en Perú

Liverpool no ha encontrado su mejor versión desde la salida de Joaquín Papa en 2025. De hecho, comenzó su semestre sacudido por la falta de la habilitación de Camilo Speranza, quien el 7 de abril renunció tras los malos resultados. A partir de ese momento, el director deportivo negriazul, Gustavo Ferrín, se hizo cargo de la dirección técnica, mientras —y solo por este lapso— se definía el nuevo entrenador, ya que desde el club se busca que siga en el puesto que tanto rédito ha dado. Finalmente, su interinato será interrumpido para que Jorge Fossati tome la posta. "Sí, de palabra", le confirmaron a Ovación fuentes del entorno del entrenador sobre su arribo al Negro de la Cuchilla.

El uruguayo de 73 años regresará al fútbol uruguayo tras tres años. Su última experiencia en el medio local fue dirigiendo a Danubio entre 2021 y 2022. Antes tuvo un segundo paso por River Plate, desde 2019 a 2021. A partir de ese momento Perú fue su casa, Universitario, selección de Perú y nuevamente Universitario.

Y es este mismo equipo que estaba en búsqueda del entrenadora para un tercer pasaje y cuyos hinchas pedían —había finalizado su vínculo en diciembre de 2025—, pero el tacuaremboense se decantó por el negriazul.

Jorge Fossati. Foto: Archivo El País.

El interinato de Gustavo Ferrín se cerró este sábado en el 1-1 ante Juventud de Las Piedras. El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco se puso arriba en el tanteador por medio del argentino Ramiro Peralta en el minuto 44, mientras que el negriazul alcanó la igualdad a través de Diego Romero en el minuto 70.

De esta manera, Liverpool alcanzó las 17 unidades en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 gracias a cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Solo falta que el Negro de la Cuchilla haga ofical el arribo del Flaco para que vuelva a dirigir en el fútbol uruguayo e intentar levantar un equipo que a lo largo de los últimos años se ha acostumbrado a ser pelear en la parte de arriba.