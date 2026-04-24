Tabaré Silva y el desafío de salvar a Progreso: por qué aceptó y qué le dolió de su salida como DT de Cerro

"El interés”. Con esa simple frase Tabaré Silva argumentó por qué tomó las riendas de Progreso con el fin de salvarlo del descenso. “Siempre que un club esté interesado en uno y —sobre todo— en la forma que lo hizo Progreso es importante”, le reconoció el director técnico a Ovación.

Silva sabía que llegaba a un equipo que tenía solo una victoria y en el penúltimo sitio en la tabla del descenso, y con un partido ante un rival directo como era Wanderers. “Es una realidad difícil, complicada. Pero, a su vez, es un desafío importante y lo tomé sin pensarlo”, aseveró.

No tenía muchos días para preparar ese duelo vital en el Abraham Paladino ante el conjunto bohemio. Bajo esa premisa, Silva tomó una resolución clara y fue la de “hacer algunas puntualizaciones” en el equipo. No fue lo único y mencionó al entrenador saliente, Leonel Rocco: “También traté de hacer hincapié en la memoria del trabajo de Leo Rocco, que lo había hecho muy bien. Y tratamos de apoyarnos en eso”.

La historia salió bien porque Progreso superó 2-1 al equipo vagabundo para hundirlo aún más en el último puesto del descenso.

Silva, que en todo momento alabó lo hecho por Rocco en el Gaucho del Pantanoso, dejó en claro que aún no llamó al entrenador saliente. Sin embargo, es algo que “va a suceder ”.

¿El fin de esa comunicación? “Tener información de primera mano sobre quién estuvo a cargo del plantel. Obviamente, esa información la tenés para agarrarte de algo, mientras vas conociendo al plantel”, detalló.

La meta que tiene en Progreso

Quedó atrás la victoria frente a Wanderers y ahora piensa en su próximo objetivo: el cruce ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, a la hora 19:30, el lunes 27 de abril.

Si bien es cierto que los hinchas de Progreso tienen la calculadora en el bolsillo, sacando números para ver cómo pueden salvarse del descenso a la Segunda División Profesional, Silva se mostró muy cauto y lejos de ese nerviosismo. El entrenador de 51 años lo resumió con una frase tan vieja como cierta: “Vamos partido a partido”.

“Ya estamos preparando el partido con Defensor Sporting, viendo las características del rival, los puntos fuertes, los puntos que no son tan fuertes. Además, tenemos que explotar lo que hicimos bien contra Wanderers y mejorar los errores. Vamos a ir viendo para el armado del mejor equipo para ganar en el Franzini”, apuntó.

Su salida en Cerro

Tabaré Silva dirigiendo a Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

En 2025, Silva estuvo en Cerro. Como le ocurre en Progreso, estaba en un equipo que debía remar y mucho para evitar el descenso a la Segunda División Profesional. Y lo consiguió, porque el Villero se salvó de perder la categoría e incluso quedó a tan solo tres puntos de meterse en la Copa Sudamericana.

La salvación del Villero se cimentó en gran parte al excelente Torneo Clausura que realizó, donde cosechó siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Entre esos triunfos estuvo el 2-0 a Peñarol en el Luis Tróccoli y logró igualar sin goles ante Nacional en el Estadio Centenario.

A pesar de haber conseguido el objetivo, la directiva de Cerro tomó la resolución de no renovarle el vínculo a Silva de cara a la Liga AUF Uruguaya 2026. Al entrenador eso no le molestó, sino que no le gustó “la forma”.

Silva se enteró que no iba a seguir a través de los medios de comunicación. “Tras un año de trabajo de nuestra parte como cuerpo técnico, lo mínimo era avisar de que no seguíamos”, dijo.

Silva volvió al ruedo con Progreso y ya tiene puesta la cabeza en mantenerlo en Primera División.