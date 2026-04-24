La "indignación" de Almada por penal que cobraron al Oviedo y qué necesita para salvarse del descenso en LaLiga

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, dijo este jueves en la sala de prensa postpartido por la jornada 31 de LaLiga de España, que la repetición del penal en el primer gol del Villarreal le causó "indignación".

En el video de la jugada (minuto 7 de partido) se puede percibir que la "falta" que cobra el equipo arbitral es cerca de la línea de cal, más afuera que dentro del área. Tras la revisión VAR, el juez principal se decanta por adjudicar la pena máxima.

"Me gustaría ver si a otros equipos más importantes le cobran"

"Este tipo de jugadas nos han penalizado y me parece totalmente injusto cobrar invasión en ese penal. En la imagen se ve muy claro que no se está pisando el área y nos cuesta muchísimo. Partidos así son de detalles y este tipo de situaciones han ido en contra nuestra de forma reiterativa, pero sí me causa indignación. Me gustaría ver si a otros equipos más importantes le cobran lo que nos han cobrado en ese penal repetido. Para pitar algo así tiene que ser muy claro, pero nada, no quiero seguir hablando de esto", expresó el DT tras el 1-1.

"Fuimos superiores y el empate me sabe a poco. Tuvimos más claridad en el segundo tiempo que en el primero, aunque tampoco nos llegaron mucho. El Villarreal tiene un plantel de muchísima calidad e hicimos un gran partido, merecimos mejor resultado", explicó el preparador uruguayo tras el 1 empate ante el equipo que dirigió antes de llevar a Asturias.

Sobre el partido jugado por los suyos, Almada desveló que al finalizar el partido Marcelino García Toral le dijo que el Oviedo "fue superior y mereció el triunfo", algo que el técnico carbayón le agradeció al asturiano.

Oviedo enfrentó este encuentro sin Nicolás Fonseca (quinta amarilla), tuvo en cancha a Federico Viñas y a Thiago Borbas en el banco, por el lado del submarino amarillo dijo presente el zaguero uruguayo Santiago Mouriño.

"Solo pienso en ganar al Elche, no pienso en el más allá. Soy optimista de cara al domingo. Hay que ver cómo llegan los jugadores al partido", concluyó el técnico de un Real Oviedo que sigue último y que está a seis puntos de la permanencia ante un partido que será una final.

¿Qué necesita para salvarse del descenso?

Federico Viñas celebra su segundo gol en el partido del Real Oviedo, frente a la Real Sociedad. Foto: LaLiga.

Ahora mismo el panorama del Real Oviedo en LaLiga 2025-26 es bastante complicado, pero todavía no imposible. Está último a seis fechas del final y solo suma 20 unidades. Para mantenerse en la categoría, necesita encadenar una racha de victorias prácticamente inmediata.

No solo necesita sumar, también depende de que sus rivales directos pierdan puntos. En este momento Alavés (32), Levante (33) y Sevilla (34) lo superan. Elche y Mallorca también vienen pegados en la tabla de posiciones con 35 unidades.

El partido con Elche será este domingo 26 de agosto a las 11:15 horas de Uruguay.

"Lo de la gente es para sacarse el sombrero y me alegra por los futbolistas. Intentaremos el domingo mantener todo lo bueno que hemos hecho para tratar de ganar. Lo importante ahora es tratar de recuperar a los jugadores. Había muchos que estaban agotados", concluyó Almada agradeciendo a los hinchas.

Con información de EFE.