El once de Peñarol que se perfila para jugar con Wanderers y la pesada decisión que debe tomar Diego Aguirre

Es, por lejos, el máximo goleador de Peñarol en la actual temporada. También el tercer futbolista con más minutos oficiales (1.116) disputados del plantel. Detalles que convierten a Matías Arezo en una figura estelar de la nómina carbonera de este 2026.

Sus ocho goles entre Liga AUF Uruguaya y Copa Libertadores, le permitieron reforzar el buen momento que lo catapultó a ser una pieza clave para los fanáticos aurinegros que lamentaron no contar con él ante Juventud de Las Piedras.

Una sobrecarga muscular y la meta de cuidarlo de cara a la seguidilla que tiene el Mirasol en los próximos días, llevaron a que no juegue en el Campeón del Siglo, pero el momento que atraviesa el club en el Torneo Apertura podría hacerlo retornar de cara al encuentro ante Wanderers de mañana.

Peñarol dejó pasar los traspiés de Racing y Deportivo Maldonado en la fecha pasada al empatar 2-2 con el pedrense y ahora las chances de ganar el primer torneo corto se redujeron, pero como aún están presentes no se descarta que Aguirre lo mande a la cancha.

Matías Arezo en la previa del partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Claro está, la principal dificultad que tiene el entrenador para decidirse es que el próximo jueves se juega un partido muy complicado ante Corinthians en Brasil por la tercera fecha de la Copa Libertadores y terminar sentido ante el Bohemio podría sacarlo del choque ante el Timao.

En caso de ir desde el arranque, está la posibilidad de que no juegue solo en la ofensiva ya que volvería a compartir el campo de juego con Abel Hernández. Tras el regreso de ambos a la institución -en la que se reencontraron en 2026- sumaron 60 minutos juntos en cancha. Si Arezo no juega -al menos desde el inicio- la Joya sería la referencia del ataque y Franco González sería titular.

Por lesiones y decisiones técnicas, el once inicial para enfrentar a Wanderers podría tener varias modificaciones respecto al que jugó ante Juventud de Las Piedras y las principales novedades estarían en los laterales donde Kevin Rodríguez iría por derecha y Diego Laxalt lo haría por izquierda.

A su vez, Franco Escobar dejaría la banda para pasar a la zaga y compartir ese sector del campo con Mauricio Lemos, mientras que Washington Aguerre -con chance de debutar en Copa Libertadores- iría al arco. Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Gastón Togni ocuparían los puestos de la mitad de cancha.