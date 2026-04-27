Diego Aguirre tras una nueva derrota de Peñarol: “Fue un partido malísimo; estamos en un momento complicado”

Visiblemente preocupado, de mal humor y muy caliente por la situación, Diego Aguirre habló con la televisación este domingo tras la derrota de Peñarol frente a Wanderers en el Estadio Centenario y dejó en claro que el equipo está en un muy mal momento, pero que tiene fuerzas para continuar en su cargo.

“Jugamos muy mal. No nos salió nada y estamos en un momento complicado. Las cosas no están saliendo como queremos”, analizó la Fiera tras el encuentro ante el Bohemio, que se quedó con el triunfo por 1 a 0 en el Estadio Centenario y cortó la mala racha de tres caídas al hilo.

“Estamos en una racha negativa donde hay una pérdida de confianza y el equipo no está encontrando los caminos. Eso no es lo que queremos”, agregó un Aguirre muy molesto con el rendimiento de un conjunto Mirasol que llegó a cinco partidos sin triunfos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El entrenador Carbonero habló también de lo que significa estar atravesando por esta situación y remarcó: “Es un momento que la verdad es feo porque venimos de varias derrotas pero, hay que levantarse y pensar en lo que se viene”.

Por último, Diego Aguirre cerró hablando de cuánto tiene que ver lo anímico en este momento de Peñarol: “Y... Mucho, obviamente, porque las cosas no salen y todo se complica. Damos muchas ventajas, no generamos situaciones y la verdad que fue un partido malísimo”.

🗣️ Diego Aguirre tras la derrota ante Wanderers: "Estoy con fuerzas para seguir. No hay otra que encarar el próximo partido de la mejor manera y terminar esta primera parte del año bien".



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Diego Aguirre sobre su continuidad en Peñarol: "¿Qué voy a hacer? Hay que pensar en el próximo partido"

Al ser consultado si está con fuerzas para seguir en Peñarol tras otro partido en el que el conjunto aurinegro no pudo ganar por el Torneo Apertura, Diego Aguirre fue contundente: “Claro que sí. Tenemos que jugar el jueves. ¿Qué voy a hacer? Hay que pensar en el próximo partido y terminar lo mejor posible esta primera parte del año así que no hay otra que encarar el próximo partido der la mejor manera”.

“Las cosas no están saliendo y no hay demasiado para hablar. El equipo tiene que mostrar otra cosa”, expresó el entrenador del equipo aurinegro.

Al ser preguntado por si hay similitudes en lo futbolístico y en lo anímico respecto a lo ocurrido en el comienzo del 2025 con una racha adversa, Diego Aguirre sentenció: “Puede ser parecido a eso, pero ahora se han dado una cantidad de situaciones con lesiones, con el equipo que nunca pudimos repetirlo, tratamos de mover los diferentes jugadores pero es un momento en el que no está saliendo nada. Esa es la verdad”.