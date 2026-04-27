¡Una locura! El impresionante festejo de Racing en el ómnibus tras saber que era el campeón del Torneo Apertura

El 26 de abril de 2025 pasó a ser una fecha histórica para el Racing Club de Montevideo. Luego de vencer a Cerro Largo en Melo y tras la derrota de Peñarol con Wanderers, La Escuelita se consagró como campeón del Torneo Apertura y logró su primer título en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo.

Y como anécdota quedará el festejo de los jugadores y cuerpo técnico ya que no fue en la cancha ni en la sede: fue en el ómnibus y en plena Ruta 8.

Es que luego de esa resonante victoria en suelo arachán, el equipo de Cristian Chambian emprendió el viaje desde Melo hacia Montevideo y nadie pudo dormir ya que todos estaban pendientes del partido que se estaba disputando en el Estadio Centenario.

En ese escenario se medían Wanderers y Peñarol, el único que a esa hora podía pelearle un título que había quedado a un solo triunfo a falta de dos fechas para los de Sayago.

🏆 EL MOMENTO. DALE CAMPEÓN!!!! pic.twitter.com/6L0ITOHW8X — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) April 27, 2026

Y la tensión aumentó cuando el Bohemio se puso en ventaja con el gol de Facundo Labandeira a los 57 minutos, pero se agigantó en el cierre del encuentro, cuando Leodán González pitó el final de ese partido.

Es que con el 1-0 de Wanderers sobre Peñarol, Racing se consagró campeón del Torneo Apertura y el ómnibus de La Escuelita explotó. Fue una algarabía tremenda con abrazos por todos lados entre jugadores, cuerpo técnico y colaboradores.

🏆 DESDE SAYAGO SALIÓ UN NUEVO CAMPEÓN pic.twitter.com/G5IESabDPA — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) April 27, 2026

La algarabía de Racing tras parar en Mariscala a celebrar el título del Torneo Apertura

En pleno regreso a Montevideo el plantel de Racing supo que ya era el campeón del Torneo Apertura y luego de los largos abrazos, lágrimas de emoción y por supuesto, muchísima alegría, la delegación se detuvo en Mariscala, departamento de Lavalleja.

Al grito de "¡Vamos Racing!", el entrenador Cristian Chambian fue uno de los primeros que aparece en el video del plantel bajando del ómnibus en la ciudad en la que se detuvo la marcha para celebrar.

Luego se dejan ver los futbolistas bajando al grito de "¡dale campeón!" con gritos y saltos de todos los integrantes de la delegación que vive horas de inmensa emoción ya que este es el primer título de La Escuelita en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo.

Ahora, Racing buscará cerrar esta histórica campaña en el Torneo Apertura para luego ir por más objetivos en esta temporada ya que sabe que al término de este certamen será líder de la Tabla Anual, instancia clave para la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.