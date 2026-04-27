Cinco partidos sin ganar y ocho goles en contra: el crítico momento de Peñarol y el margen que ya se acabó

Diego Aguirre y el plantel de Peñarol tienen un gran desafío por delante y que hasta ahora no supieron resolver: cortar la mala racha de resultados.

El equipo aurinegro que este domingo perdió con Wanderers —último en la tabla del descenso por 1 a 0 en el Estadio Centenario por la fecha 13— ya suma cinco encuentros sin conocer la victoria —tres por el Torneo Apertura y dos por la Copa Libertadores— con tres derrotas y dos empates.

Como por si eso fuera poco, en esa racha, el conjunto Carbonero anotó solamente cuatro goles y recibió el doble: ocho. Esto marca a las claras las dificultades de un equipo que tiene serios problemas para defender ya que recibió goles en todos esos encuentros y que además, carece de ideas a la hora de atacar y generar fútbol.

El momento del equipo de Aguirre es malo y puertas para adentro lo saben. Lo tienen bien claro. Pero también tienen bien claro que se viene una seguidilla de partidos que va a marcar el primer semestre de la temporada 2026.

Es que tras la derrota con Wanderers, el plantel de Peñarol retomará los entrenamientos este lunes por la mañana y el martes lo hará en ese horario al igual que el miércoles, día en el que por la tarde viajará a San Pablo para enfrentar el jueves desde la hora 21:00 a Corinthians en el Neo Química Arena por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores en un encuentro que puede tener dos consecuencias: cambiar la pisada con un buen resultado —un empate y ni que hablar una victoria que parece ser una quimera— o acrecentar el mal momento de cara al futuro inmediato.

Abel Hernández en el partido entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

Es que tras ese juego ante el Timao, el Mirasol volverá a jugar por el Torneo Apertura el lunes 4 de mayo frente a Defensor Sporting desde la hora 19:30 en el Estadio Campeón del Siglo buscando puntos que ahora pasan a ser más que importantes para la Tabla Anual.

Pero la cosa no queda ahí para Peñarol porque el jueves 7 de mayo desde las 19:00 horas visitará a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López en un partido clave para saber si seguirá luchando o no por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ya que luego rematará el Grupo E como local recibiendo a Corinthians y a Independiente Santa Fe de Bogotá.

Lo cierto es que a juzgar por el rendimiento del equipo y por el momento de sus jugadores —y hasta del propio entrenador que el domingo declaró un tanto abatido—, el panorama no es para nada alentador en Peñarol cuando se acercan partidos decisivos.