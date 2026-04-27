Ruglio se pronunció sobre el presente de Peñarol: "Fe y actitud positiva; levantar al compañero y al técnico

Peñarol cayó este domingo 1-0 ante un Wanderers hundido en la última posición del descenso y con múltiples dificultades en su afán de mantener la categoría. Perdió siendo un equipo que demostró poca rebeldía y con unas declaraciones de Diego Aguirre que no pasaron desapercibidas.

En un contexto malo deportivamente, con cinco partidos sin ganar y ocho goles en contra, el mirasol se quedó sin el Torneo Apertura —trofeo que levantó Racing— y sabe que tiene que sumar en Brasil este jueves 30 de abril ante Corinthians (21:00) para no quedarse afuera de la Copa Libertadores.

En medio de esta crisis deportiva plagada de lesiones y donde parece no salirle nada a la Fiera, el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, publicó un mensaje de positividad.

"Hasta salir de esta todos juntos!! Valorar las cosas que han salido bien estos tres meses de actividad y hablar mucho entre nosotros hasta volver a sentirnos seguros y positivos de nuevo", escribió Ruglio en uno de sus característicos estados de WhatsApp.

El estado de Ignacio Ruglio sobre el mal momento deportivo de Peñarol.

"Fe y actitud positiva; levantar al compañero, al técnico y a todo el que necesite una palabra de aliento. Vamo' Peñarol que se sale", añadió sobre una foto del entrenamiento de este lunes en Los Aromos.

El panorama no es bueno para el equipo mirasol y aún puede haber otra mala noticia. Peñarol aguarda por los estudios de Matías Arezo, quien se retiró sentido del partido en el Centenario.

Lesionados en Peñarol durante 2026

Es el equipo con más jugadores en sanidad del Torneo Apertura, desde lesiones musculares hasta fracturas y rotura de ligamentos cruzados. 17 lesionados.

Bajas actuales: N. Herrera, L. Fernández, E. Gularte, M. Olivera, L. Angulo , L. Couture, L. Ferreira.

Las que sufrió en la temporada: M. Arezo (sobrecarga), M. Olivera y L. Umpiérrez (esguinces), A. Hernández (esguince complejo), L. Hernández, D. Laxalt, F. Escobar, E. Darias, T. Olase, B. Álvarez (desgarros), G. Barbas y J. Cabrera (recuperación de ligamentos cruzados).