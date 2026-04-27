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El País Ovación Fútbol

Preocupación por Arezo previo a Corinthians-Peñarol en Libertadores: se someterá a estudios para saber si viaja

El equipo vuelve a entrenar este lunes tras la derrota ante Wanderers y el delantero se someterá a estudios pertinentes para saber si está disponible o no para viajar a Brasil.

El País
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27/04/2026, 08:48
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Matías Arezo al sentirse durante el partido entre Peñarol y Wanderers.
Matías Arezo al sentirse en el partido entre Peñarol y Wanderers.
Foto: Estefanía Leal.

Peñarol atraviesa una crisis deportiva impulsada por las numerosas lesiones desde el inicio de la temporada —entre ellas la de su estrella Leonardo Fernández—, la pérdida del Apertura y el mal inicio en la Copa Libertadores. A este panorama, a días de viajar a Brasil para medirse ante Corinthians se suma el estado sanitario de Matías Arezo, a quien Diego Aguirre había cuidado la fecha pasada, dejándolo fuera de los convocados para enfrentar a Juventud de Las Piedras.

Ante Wanderers fue titular y sufrió una molestia muscular en la parte posterior del muslo. Y como pudo ver Ovación antes de realizarle la entrevista en la zona mixta, el delantero se retiró hasta el ómnibus con dificultad para caminar.

El equipo vuelve a entrenar este lunes tras la derrota y Arezo se realizará los estudios pertinentes para saber si está disponible o no para viajar a Brasil. De no estar a la orden, Diego Aguirre tendrá que apostar por Abel Hernández y Facundo Batista en la delantera.

Consultado por cómo terminó el partido desde lo físico en el Estadio Centenario teniendo en cuenta que el Carbonero viajará este miércoles a San Pablo para enfrentar el jueves a Corinthians, Arezo expresó: “Con una molestia en lo último, pero bueno al final hay que estar, uno hace todo por estar, obviamente, y trata de darle al equipo el granito de arena pero no se viene dando, no nos está alcanzando con lo individual. Hay que comenzar a trabajar, pensar en lo que se viene”.

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