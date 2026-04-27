Preocupación por Arezo previo a Corinthians-Peñarol en Libertadores: se someterá a estudios para saber si viaja

Peñarol atraviesa una crisis deportiva impulsada por las numerosas lesiones desde el inicio de la temporada —entre ellas la de su estrella Leonardo Fernández—, la pérdida del Apertura y el mal inicio en la Copa Libertadores. A este panorama, a días de viajar a Brasil para medirse ante Corinthians se suma el estado sanitario de Matías Arezo, a quien Diego Aguirre había cuidado la fecha pasada, dejándolo fuera de los convocados para enfrentar a Juventud de Las Piedras.

Ante Wanderers fue titular y sufrió una molestia muscular en la parte posterior del muslo. Y como pudo ver Ovación antes de realizarle la entrevista en la zona mixta, el delantero se retiró hasta el ómnibus con dificultad para caminar.

🗣️Matías Arezo: la molestia que sintió, los errores propios que le costaron el Apertura a Peñarol y "la calidad individual" que no está alcanzando.



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El equipo vuelve a entrenar este lunes tras la derrota y Arezo se realizará los estudios pertinentes para saber si está disponible o no para viajar a Brasil. De no estar a la orden, Diego Aguirre tendrá que apostar por Abel Hernández y Facundo Batista en la delantera.

Consultado por cómo terminó el partido desde lo físico en el Estadio Centenario teniendo en cuenta que el Carbonero viajará este miércoles a San Pablo para enfrentar el jueves a Corinthians, Arezo expresó: “Con una molestia en lo último, pero bueno al final hay que estar, uno hace todo por estar, obviamente, y trata de darle al equipo el granito de arena pero no se viene dando, no nos está alcanzando con lo individual. Hay que comenzar a trabajar, pensar en lo que se viene”.