Gastón Silva, que en 2025 estuvo en Peñarol, tiene nuevo club y seguirá jugando en el fútbol uruguayo

Gastón Silva, futbolista de 32 años que en 2025 fue una de las incorporaciones de Peñarol, cerró este lunes su llegada a un equipo del fútbol uruguayo que está disputando el Torneo Apertura de Primera División.

El salteño que puede desempeñarse como zaguero y también como lateral izquierdo, se convirtió en nuevo jugador de Progreso, que días atrás confirmó la contratación de Tabaré Silva como nuevo entrenador.

Según pudo saber Ovación, el vínculo entre Gastón Silva y el Gaucho del Pantanoso es hasta diciembre de 2026 por lo que el jugador que tuvo pasado en la selección de Uruguay continuará su carrera en el fútbol uruguayo luego de haber tenido algunas posibilidades en el exterior que no se terminaron de concretar.

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