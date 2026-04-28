Con un regreso y dos ausencias, la lista de viajeros de Nacional para enfrentar a Universitario por Libertadores

El Nacional de Jorge Bava tiene todo listo para su visita a Universitario por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores. La delegación del tricolor saldrá este martes después del mediodía rumbo a Lima con el objetivo de abrochar una nueva victoria que le permita seguir en la cima de su llave.

La cuenta oficial del tricolor divulgó sobre el mediodía la lista de viajeros con la presencia de Mauricio Vera, la gran novedad considerando que no estuvo en la convocatoria en los dos últimos partidos por el Torneo Apertura, y tampoco en el cruce ante Deportes Tolima por el máximo certamen continental.

Por su parte, Nicolás "Diente" López, quien arrastra una dolencia de su último partido ante la Franja en el Gran Parque Central, no será arriesgado. El caso de Gonzalo Carneiro es similar porque se encuentra en la etapa final de su recuperación tras el desgarro que sufrió en el cuádriceps.

La lista de viajeros de Nacional para enfrentar a Universitario por Libertadores

La nómina de futbolistas del Bolso que viaja a Lima es la siguiente: Luis Mejía, Ignacio Suárez, Felipe Bianchi, Nicolás Rodríguez, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Agustín Rogel, Paolo Calione, Federico Bais, Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro y Luciano González.

También forman parte de esta lista Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos, Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Pavel Núñez.

El 11 finalmente pudo quedar a disposición luego de no haber sido convocado en los dos últimos compromisos del ámbito local a raíz de una dolencia muscular.

En tanto, Gómez también está a la orden después de haber sido cuidado ante Danubio por un golpe sufrido en el partido anterior contra Liverpool.

📋 Lista de viajeros a Lima 🇵🇪



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Cómo llega Nacional al cruce por Copa Libertadores

El tricolor viene de perder 2-1 frente a Danubio en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura y registra 19 puntos en la competencia. En la actualidad se ubica octavo a 11 puntos del campeón Racing, que lo logró con dos fechas de antelación.

Bava acumula hasta el momento ocho partidos dirigidos en la institución en los que obtuvo cuatro victorias, tres derrotas y un empate. La faceta más destacada hasta el momento la ha mostrado a nivel continental, donde debutó con un empate 1-1 ante Coquimbo Unido y luego se impuso 3-1 frente a Deportes Tolima en condición de local.

Tiene cuatro unidades en el grupo B, las mismas que el equipo chileno, y le saca tres de ventaja a Tolima y Universitario.

Por su parte Coquimbo Unido deberá visitar a Tolima este martes desde las 23:00 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro, situado en Ibagué, por lo que el equipo de Bava jugará este miércoles con el resultado puesto.