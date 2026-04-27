Sin chance en lo local Nacional apunta a la Libertadores y viaja a Perú para enfrentar a un Universitario sin DT

Tras la derrota 2-1 ante Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura, Nacional debe cambiar la pisada y piensa en un ámbito que, de momento, parece quedarle más cómodo que el torneo local.

El Bolso parte mañana por la tarde, a las 14 horas, en un vuelo chárter para arribar sobre las 17 horas a Perú y así continuar su camino a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En esta ocasión enfrentará a Universitario de Perú (23 horas de Uruguay - ESPN y Disney+), que se encuentra último en el grupo B y sin entrenador tras la salida de Javier Rabanal por los malos resultados a nivel local e internacional.

Mientras que los liderados por Jorge Bava se ubican en la cima del grupo B con cuatro puntos de seis disputados, los mismos que Coquimbo Unido, aunque con +1 de diferencia de goles a favor para el tricolor.

Jorge Bava, entrenador de Nacional, analizando el partido ante Deportes Tolima. Foto: Estefanía Leal.

Nacional descansó en el día de ayer después de la caída a manos del equipo franjeado y volverá a los entrenamientos en la jornada de hoy, desde las 10 horas.

La última práctica será previo al vuelo a Lima, por lo que los jugadores fueron citados a las 9:00 horas del día de mañana.

En cuanto a los dirigentes tricolores, viajarán en dos tandas: el vicepresidente Flavio Perchman y el tesorero Federico Britos partirán mañana por la mañana en un vuelo de línea, mientras que el presidente Ricardo Vairo, Raúl “Nono” Giuria y Alejandro Balbi harán lo propio en el chárter junto al plantel y el cuerpo técnico.

En lo que respecta al equipo, Bava no podrá contar con Gonzalo Carneiro. El delantero re recuperó días atrás de su desgarro y aún no está listo para jugar al 100%.

Venta de entradas para el encuentro

Tras una complicación con la habilitación de los boletos para el partido por una equivocación de los sectores, ayer el club comunicó el inicio de la venta para poder asistir al Monumental.