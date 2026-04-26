Matosas respondió a Eguren tras la derrota de Nacional: "Se lo tomó a mal, pero no era con él; no soy baboso"

Danubio venció a 2-1 a Nacional este sábado en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura con goles de Mateo Peralta y Enzo Cabrera. En este contexto, su director deportivo y entrenador interino, Gustavo Matosas, fue reprendido por su par tricolor. Según contó el propio DT franjeado, habría sido una confusión de parte de Sebastián Eguren.

En entrevista post partido, Matosas habló sobre el rendimiento del equipo y explicó qué sucedió en el túnel.

“Sin duda que Nacional es un gran equipo, pero hoy me voy muy satisfecho con el gran partido de los jugadores de Danubio. En una situación jodida y complicada del club, porque el equipo venía de varios partidos sin ganar, mostraron mucha clase contra un gran rival”, expresó en diálogo con la transmisión postpartido de Carve Deportiva.

Sobre el "cruce", explicó: “Creo que Seba Eguren se lo tomó a mal, pero no era con él. Grité ‘vamos Danubio’ porque estaban acá todos los pibes que entrenan con nosotros. Yo no soy baboso; hubiera baboseado en la cancha".

Sebastián Eguren, manager de Nacional, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Foto: Darwin Borrelli.

En relación a cómo fue el episodio, el DT añadió: “Me dijeron que (Eguren) gritó: ‘Matosas, no seas desubicado’. No era para él; era para nuestros chicos. Le mando un abrazo. No fue para babosear. Al contrario, le tengo mucho respeto a Nacional y a su gente”.

Consultado sobre a qué se recurre para encauzar el rendimiento luego de las seis derrotas previas, el entrenador de la Franja expresó: “A la clase de los jugadores. Porque el trabajo se hace, y después depende de si los jugadores entran bien o mal. Pero, cuando elegís jugadores con clase, a la corta o a la larga, sale a flor de piel”,

Gustavo Matosas en el Gran Parque Central durante el partido entre Nacional y Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Matosas esquivó la consulta ante la irregularidad del equipo, se limitó a contestar que se encontraba "muy feliz" por la victoria y dijo: "No voy a pensar en cosas malas. Me quedo con la actuación del equipo, que me encantó”.

Por último, se refirió a finalizar el Apertura al mando del equipo. “La directiva sabe mi posición: Danubio tiene que encontrar otro entrenador. Yo busqué a tres y el presidente (Tabaré Fierro) a uno, pero lamentablemente no se dio, a veces por temas económicos y a veces porque esos entrenadores tienen ofertas del exterior”, concluyó.