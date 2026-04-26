El dilema inverso de Nacional, la avivada que no le alcanzó ante Danubio y los dos jugadores sentidos

Nacional sufrió una derrota 2-1 ante Danubio que generó alarma por haber recibido un nuevo revés frente a toda su gente en un Gran Parque Central colmado.

A la inversa de lo ocurrido en varios encuentros del Torneo Apertura, donde padeció el dilema de los primeros tiempos, esta vez tuvo un arranque dominante que no pudo sostener.

En la primera parte el Bolso no precisó tener la posesión para generar peligro. Danubio acumuló pases en la mitad de la cancha, pero sufrió la carencia de profundidad ante un rival que estaba pronto para lastimar de contraataque.

Baltasar Barcia, el joven al que Jorge Bava le dio confianza en varios puestos, esta vez jugó en su sitio natural y no defraudó. La primera muestra de vértigo la dio a los 10’ ganándole la espalda a la defensa de Danubio y dejando solo por el medio a Pavel Núñez, que no pudo definir bien.

La Franja no podía salir de ese ritmo cansino que lo hizo muy previsible, mientras que el tricolor apiló ocasiones de gol: Nicolás Lodeiro exigió a Mauro Goicoechea en dos instancias: primero de volea y luego de tiro libre. El Ojito Rodríguez lo siguió detrás con su remate y Federico Bais se lo perdió dentro del área tras una recuperación alta del Diente López.

La versión colectiva decayó de forma notoria en el complemento con un golpe bajo que la visita aprovechó a la perfección. Lodeiro le propinó una patada en el tobillo a Camilo Mayada a los 53’ y Mathías De Armas no dudó en mostrarle la roja.

Nicolás Lodeiro protesta ante Mathías de Armas tras la roja que vio en el partido entre Nacional y Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Tres más tarde llegó el zapatazo de Mateo Peralta al ángulo izquierdo y el 1-0 parcial de la visita. “Vamos los bolsos, hay que poner un poco más de huevo”, reclamó la hinchada y rugió el GPC buscando una respuesta inmediata.

Y llegó por una avivada del recién ingresado Tomás Verón Lupi, que dejó inmóvil a la defensa de Danubio y le sirvió el 1-1 parcial a Agustín Rogel justo cuando Gustavo Matosas le había dado ingreso a Nicolás Azambuja y Enzo Cabrera para capitalizar la necesidad del anfitrión.

El festejo de los jugadores de Danubio tras el triunfo ante Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Lejos de cambiar su plan y conformarse con el empate, Danubio lo fue a buscar y supo aprovechar el jugador de más.

El atacante maragato entró bien, recibió solo en el segundo palo a los 76’ después de un fallo defensivo de Nacional y definió para el 2-1 que resultó definitivo. Con 21 años ya sabe lo que es marcarle a los dos grandes en su casa y resultó clave para que la Franja cortara una racha adversa de seis partidos sin ganar.

La definición de Enzo Cabrera ante Luis Mejía en el gol de Danubio frente a Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Para el Bolso es una nueva caída que hace ruido porque tiene siete puntos de 18 en su casa, se despidió del Apertura y sumó dos preocupaciones tras las salidas de Nicolás "Diente" López y Luciano Boggio, a quienes se los vio doloridos a días de jugar ante Universitario por Copa Libertadores.