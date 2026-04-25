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El País Ovación Fútbol

La jugada que le valió la expulsión a Nicolás Lodeiro y el reclamo de Nacional al árbitro De Armas ante Danubio

El mediocampista tricolor fue expulsado en el arranque del complemento del cruce ante la Franja en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
25/04/2026, 20:33
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Nicolás Lodeiro protesta ante Mathías de Armas tras la roja que vio en el partido entre Nacional y Danubio.
Nicolás Lodeiro protesta ante Mathías de Armas tras la roja que vio en el partido entre Nacional y Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

Nicolás Lodeiro, una pieza fija en el once titular de Nacional desde la llegada de Jorge Bava, fue expulsado a los 51 minutos del partido ante Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura.

El mediocampista quiso presionar a Sebastián Rodríguez en la mitad de la cancha y, en su intento de quitarle la pelota, le terminó propinando una dura patada en el tobillo que dejó visiblemente sentido al exjugador del tricolor y de Peñarol.

El árbitro Mathías De Armas no dudó en mostrarle la tarjeta roja ante la incredulidad del volante. De inmediato, los referentes del plantel le reclamaron la decisión al juez y el público local comenzó a silbar en señal de disconformidad.

Ante el pedido de que vaya a visualizar la jugada en el VAR, De Armas hizo la seña de que sus compañeros del videoarbitraje ya la habían analizado, y mostró seguridad acerca de su determinación.

Cinco minutos después de su salida, llegó el golazo de Mateo Peralta para colocar el 1-0 parcial del visitante con un remate de media distancia. La respuesta del Bolso llegó a los 68 minutos con un centro preciso desde la izquierda que Agustín Rogel conectó de cabeza para celebrar el 1-1.

El 2-1 del equipo de Gustavo Matosas llegó luego de un centro desde la izquierda que derivó en la definición sutil de Enzo Cabrera.

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