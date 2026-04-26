La alarmante estadística de Nacional jugando en el Gran Parque Central y por qué resuena en los últimos dos años

El traspié de Nacional preocupa desde el aspecto del funcionamiento colectivo, sobre todo en el complemento, y en este caso tiene una incidencia directa en el rubro estadístico. El tricolor perdió la misma cantidad de partidos en el último semestre que en los dos años anteriores en el Gran Parque Central por la Liga AUF Uruguaya, si se contabiliza desde noviembre del 2023 hasta marzo del 2025. En ese lapso cayó con Danubio, Fénix y Juventud.

En lo que va de la temporada 2026 perdió contra Peñarol por la cuarta fecha, frente a Central Español por la décima y ayer contra Danubio por la fecha 13.

A este panorama se le suma la falta de eficacia considerando que solo obtuvo siete unidades de 18 posibles en lo que va del año a nivel doméstico. Y tiene apenas 19 puntos de 39 posibles en todo el Torneo Apertura.

Mateo Peralta y Sebastián Fernández celebran el gol de Danubio frente a Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Al ser consultado en zona mixta por la escasez de puntos cosechados como anfitrión, Sebastián Coates respondió: “Bueno, queda mucho, si bien en el Apertura estamos lejos, lo sabemos y, como dije la otra vez, es por culpa nuestra, todavía queda todo el Torneo Intermedio y el Clausura. Creo que tenemos que enfocarnos en hacer autocrítica en estos partidos que perdimos y tratar de que no pase en la mitad del año que viene”.

Sebastián Coates y Leandro Sosa disputan la pelota en el aire en el partido entre Nacional y Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Ayer dejó pasar la oportunidad de alcanzar la segunda victoria consecutiva en el Apertura y, por más que ya estaba lejos de la pelea por el título, se despidió oficialmente de la disputa por el primer torneo corto del año.

En el plano continental, el martes por la tarde la delegación tricolor tiene previsto viajar en vuelo chárter rumbo a Lima a la espera del encuentro contra Universitario en el Estadio Monumental por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El compromiso está fijado para el miércoles 29 de abril a las 23:00 horas de Uruguay.

Al cabo de las dos primeras jornadas, los liderados por Jorge Bava se ubican en la cima con cuatro puntos, los mismos que Coquimbo Unido, que deberá enfrentarse ante Deportes Tolima.