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El País Ovación Basquetbol

Aguada vs. Nacional en vivo: la Liguilla pone en juego un punto directo en la pelea por el segundo lugar

El rojiverde busca mantener su fortaleza en el Estadio Propio Aguatero, que está invicto en lo que va de la temporada. El tricolor llega con las bajas de Gianfranco Espíndola y Connor Zinaich.

Marcel Rigali, periodista de Ovación.
Marcel Rigali
25/04/2026, 20:59
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James Feldeine ante Earl Clark en Nacional vs. Aguada
James Feldeine ante Earl Clark en Nacional vs. Aguada.
Foto: Ignacio Sánchez.

Aguada y Nacional se miden en un partido clave en el Estadio Propio Aguatero —a partir de las 21:30 horas— escenario donde el rojiverde aún no ha perdido en toda la Liga Uruguaya de Básquetbol. El Bolso llega un punto por encima de su rival, pero se expone a una quita de puntos, por la denuncia que recibió tras su derrota en el clásico. El encuentro es arbitrado por Andrés Laulhe, Vivían García y Rodrigo Prando.

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El partido es transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. Además lo transmite Básquet Pass, la plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

El Aguatero viene a los tumbos, sintió el golpe de la pérdida del invicto de su entrenador Diego Vadell cosechando dos derrotas en sus últimas tres presentaciones —ante Nacional y Peñarol— y un sufrido triunfo frente a Hebraica Macabi, ante quien pudo caer en la última pelota.

Sin embargo, tendrá en frente a un tricolor que sufrió reveses por todos lados. Perdió el clásico, donde recibió una denuncia que puede tirarlo abajo en la tabla, además una sanción Gianfranco Espíndola de cuatro partidos (le quedan tres) y Connor Zinaich sufrió un corte en su mano, que requerirá puntos de sutura. Además, Erik Thomas ya fue liberado, por lo que Álvaro Ponce tendrá que afrontar un compromiso clave, con dos extranjeros.

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