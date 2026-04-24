La LUB arma su puzzle de playoffs: este es el panorama de cara a las últimas dos fechas de la Liguilla

Peñarol se quedó con el clásico en el Polideportivo del Gran Parque Central frente a Nacional y despejó las dudas de la disputa por el primer lugar, al quedar muy cerca de confirmar dicha posición. A su vez, Defensor Sporting es muy difícil que salga de la sexta plaza, mientras que Biguá y Urunday Universitario, provenientes del Reclasificatorio, ostentarán la séptima y octava posición, respectivamente.

Esto deja una furiosa pelea entre Nacional, Aguada, Malvín y Hebraica Macabi, por los puestos del segundo al quinto, en un rompecabezas que puede cambiar todo el panorama del torneo, rumbo hacia las finales.

Peñarol sabe que es muy probable que se enfrente a Urunday Universitario en los cuartos de final. Por su parte, Aguada, Malvín y Hebraica Macabi, se encuentran en la línea de 16 triunfos efectivos —considerando las quitas de puntos—. Si bien Nacional ostenta 19, el tricolor se expone a una sanción por la denuncia que le ingresó a últimas horas, que parecería ser no menor a tres unidades. Esto podría dejar un cuádruple empate en la segunda posición, a dos fechas del final y un partido pendiente entre tricolores y rojiverdes, donde el vencedor tomará una luz de ventaja por el segundo escalón, que garantiza ventaja de localía hasta las semifinales del torneo.

Peñarol será juez

Si bien el Mirasol no podrá cambiar su posición, sí tendrá dos partidos importantes en sus aspiraciones. El Carbonero sabe su rival de cuartos, pero en semifinales enfrentará al ganador del cuarto vs. quinto. El equipo de Leandro García Morales enfrentará en el Palacio a Malvín y Hebraica Macabi, por lo que de ganarle a ambos, tiene una gran chance de tirarlos a los puestos mencionados, y evitar de esta manera a los otros dos candidatos, Aguada y Nacional, hasta la final.

Nacional arma su puzzle

Nacional tiene una chance inmejorable el sábado, de dar un paso grande al segundo lugar, pero tendrá que visitar al Estadio Propio Aguatero, donde ningún visitante sacó puntos. De conseguirlo, no solo quedará bien posicionado, sino que además pondrá en dificultades a Aguada, a alcanzar la tercera posición, jugándosela mano a mano ante Malvín, en la última fecha. Si el Bolso confirma la segunda posición, y el Aguatero cae al cuarto puesto, armaría un gran cuadro para el tricolor, que evitará tanto al rojiverde, como al aurinegro, hasta la definición.

Aguada va por el "2"

El posible fallo le dio una esperanza a Aguada, que parecía efímera, de alcanzar la segunda posición en busca de asegurar la ventaja de localía en un posible cruce frente a Nacional en semifinales. Si bien la tiene complicada para generar un panorama ideal, tirando al Bolso al cuarto lugar, al este cerrar sus últimos dos partidos como local, sí el sábado tendrá una muy buena chance de recortar sobre su rival, a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Penas.

Malvín y Hebraica Macabi juegan duelos directos

Si bien Malvín y Macabi parecían en las últimas fechas disputarse la ventaja de localía para el cruce entre ellos en cuartos de final, el panorama les abrió una chance para ir en la lucha del segundo puesto, en caso de que se dé una quita de puntos al tricolor. El Macabeo tendrá un partido directo frente a Nacional en la penúltima, mientras que Malvín recibirá a Aguada en la última.