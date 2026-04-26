Jorge Fossati sobre asumir como DT en Liverpool: "Hoy es de los clubes más serios y más importantes del país"

Es un hecho que Jorge Fossati regresará al fútbol uruguayo tras tres años dirigiendo en Perú para hacerse cargo de Liverpool. Después de acordar su llegada en conversaciones con el presidente José Luis Palma, el DT de 73 años se hará cargo de la dirección técnica, hasta ahora en manos de Gustavo Ferrín.

El negriazul comenzó su semestre sacudido por la falta de la habilitación de Camilo Speranza, quien el 7 de abril renunció tras los malos resultados. A partir de ese momento, el director deportivo negriazul se hizo cargo de la dirección técnica, mientras —y solo por este lapso— se definía el nuevo entrenador.

En su regreso al país, Fossati explicó por qué se decantó por el equipo de la Cuchilla. "Tomé la decisión de aceptar el llamado del presidente porque considero que hoy Liverpool es de los clubes más serios y más importantes del país", expresó este domingo en diálogo con Polideportivo (Canal 12). Y continuó: "Venimos a poner nuestro granito de arena para que el club siga creciendo, y como digo en todos lados, con el esfuerzo de todos, empujando para el mismo lado, y ni que hablar con respecto a mí, tratar de que en lo deportivo nos vaya bien".

Pese a que el entrenador nacido en Tacuarembó había finalizado su vínculo en diciembre de 2025 con Universitario, el equipo peruano y sus hinchas deseaban su vuelta tras la salida de Javier Rabanal días atrás. Sin embargo, Fossati optó por Liverpool.

Jorge Fossati. Foto: Archivo El País.

"Mi amor y mi cariño por el último club que estuve está por encima del bien y del mal"

"Gracias a Dios propuestas nos faltaron en todo este tiempo. Primero quería acomodar un poquito mi cabeza y ver qué es lo que quería hacer. Agradezco todas las propuestas que pude que tuve. Mi amor y mi cariño por el último club que estuve está por encima del bien y del mal porque me ha dado un cariño la gente, la relación que tenía con los jugadores maravillosa, y le estaré siempre deseando lo mejor, pero este no es el momento de volver. Si no siento eso que decía antes que estamos todos juntos y empujando para el mismo lado... (en este momento) no tenía la misma mentalidad que que algunas personas que tienen cargos importantes en el club".

El debut ante Danubio

Después del empate 1-1 ante Juventud, Liverpool jugará la fecha 14 ante Danubio, equipo con el que Fossati está identificado. Ante la pregunta de si lo vive como un rival especial, sostuvo: "Mañana (por el lunes) ya estamos asumiendo aquí y justamente me toca enfrentar a uno de los clubes con los que guardo un enorme cariño aquí en Uruguay. Pero bueno, esto son cosas del fútbol normal. He tenido que enfrentar a Danubio dirigiendo Peñarol o dirigiendo River. He dirigido Danubio frente a Peñarol y enfrente a River. Con River enfrente a cualquiera de los dos. Esto es así. Y yo creo que el ejemplo más grande que te puedo poner de a lo que te puede llevar el fútbol es que con la selección de Perú tuve que jugar contra Uruguay.

Respecto a los contactos con Palma, quien suele levantarse muy temprano a la mañana, mientras que Jorge se despierta sobre el mediodía, bromeó: "Por ahí las comparaciones nuestras van a ser a las tres y media de la mañana, porque él se levanta y yo me acuesto".

José Luis Palma, presidente de Liverpool, tras Consejo de Liga en AUF. Foto: Ignacio Sánchez.

El exentrenador de River Plate, Peñarol y Danubio también se refirió a su vínculo con el actual presidente de su nuevo club y narró: "Me acuerdo de cuando estaba en la selección, él inclusive ocupaba un cargo en la Asociación Uruguaya de Fútbol a pedido del presidente. Ahí estuvimos reunidos y no sé si alguna oportunidad más. Pero es increíble cuando nos juntamos por cómo yo lo conocía a él y cómo él me conocía a mí, porque somos gente de fútbol, estamos en esto de toda la vida. Y él es el factótum de esto que es hoy Liverpool, que no tiene nada que ver con en muchos aspectos con el Liverpool histórico, por más que deportivamente siempre fue un equipo competitivo".

El debut de Fossati será el próximo sábado 2 de mayo ante la Franja. El partido por la fecha 14 está fijado para las 18:30 horas en el Parque Viera.