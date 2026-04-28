El Diente López no viaja a Lima con Nacional y se perderá el partido de Copa Libertadores contra Universitario

Nacional se aferra a la Copa Libertadores y —después de la llave de la muerte que le tocó en 2025— aprovecha la fase de grupos que le ha sentado bien en este 2026 para intentar dejar en segundo plano lo que fue un Torneo Apertura muy malo. De cara al juego ante Universitario de Perú (miércoles a las 23:00 horas de Uruguay por ESPN y Disney+), el entrenador Jorge Bava recibió buenas y malas noticias, ya que volverá a tener a la orden a varios de sus futbolistas pero finalmente no podrá contar con el Diente Nicolás López.

Previo al entrenamiento grupal de este lunes el delantero se hizo una ecografía para constatar si su molestia detrás de la rodilla correspondía a una lesión o si estaba apto para viajar el martes a Perú junto a sus compañeros. Según pudo saber Ovación en la tarde, a través de fuentes tricolores, el estudio “salió ok”, aunque el futbolista continuaba con un pequeño dolor y confiaron en esperar por una evolución de cara al vuelo chárter rumbo a Lima previsto para este martes.

Sin embargo, sobre la noche del lunes se optó por preservar la salud sanitaria del Diente y se decidió que no viaje a Perú.

El delantero de Nacional jugó 88 minutos en la derrota 2-1 ante Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura y se retiró del Gran Parque Central con muestras de dolor.

Pese a esta baja de peso, Bava sí tendrá entre sus viajeros a “los Maxis”.Las redes oficiales del club mostraron ayer a Silvera entrenando bajo la descripción “modo copa” luego de no ser la partida del fin de semana por una sobrecarga.

Mientras tanto, Gómez, titular indiscutido, había sido marginado de la lista de convocados para enfrentar a Danubio tras sentirse el jueves previo al partido, por lo que se optó por preservarlo para la Copa Libertadores.

El mismo razonamiento se aplicó para Emiliano Ancheta (cumplió los 21 días del desgarro) y Camilo Cándido (molestia en el sóleo), quienes llegaban justo en sus respectivas recuperaciones.

La otra baja confirmada es la de Gonzalo Carneiro, delantero que cumplió los 21 días de recuperación el fin de semana y no llegó a entrenar con normalidad de cara al cotejo internacional.

Tras el entrenamiento de este martes, para el que el plantel está citado sobre las 9:00 de la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, la delegación partirá a las 14:00 horas para arribar sobre las 17:00 a Perú (hora local) y así continuar su camino a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aunque esto es fútbol, en la previa parece ser un encuentro accesible para el Tricolor, ya que La U se encuentra último en el Grupo B y sin entrenador tras la salida de Javier Rabanal por los malos resultados a nivel local e internacional.

El albo se ubica en la cima del Grupo B con cuatro puntos de seis disputados, los mismos que Coquimbo Unido, aunque con +1 de diferencia de goles a favor. Mañana por la noche puede ampliar esa diferencia y quedar más cómodo de cara a la otra mitad de la fase de grupos.