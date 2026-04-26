¡Piña de nocaut! Esteban Andrada, ex Boca Juniors, le dio una brutal trompada a un rival en el fútbol español

Este domingo se jugó el derbi aragonés por la 37° fecha de LaLiga Hypermotion, segunda división del fútbol de España, y hubo un condimento extra en el duelo entre Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragona porque ambos equipos están peleando por mantener la categoría.

Gracias a su victoria 1-0 con gol de Óscar Sielva apenas superada la hora de partido, el equipo azulgrana sumó de a tres como local y ganó algo de aire en la zona roja. Quedaron cuartos, comenzando la tabla desde abajo, y está en el límite de la salvación mientras que Zaragoza quedó penúltimo un punto por detrás.

El partido terminó con tres expulsados en los minutos de descuento y le dieron al encuentro y cierre lamentable. Uno de los que vio la roja fue el aquero del equipo Maño, el argentino Esteban Andrada. El ex Boca Juniors había comenzado de la mejor manera, pero lo terminó dando el peor ejemplo.

A los seis minutos del partido el arquero fue héroe eligiendo su palo derecho y tapándole un penal a Oscar Sielva que pudo haber abierto la cuenta, cuestión que finalmente sucedió a los 65 minutos, revancha para el jugador del Huesca, que con la victoria quedó cerca de salir de la zona roja y dejó atrás a su rival de turno.

Para los minutos finales, el derbi aragonés ganó en temperatura y se vio una imagen lamentable que volvió a tener a Andrada como protagonista. El arquero ya había sido amonestado antes del gol y recibió la segunda amonestación, y la roja, por una avivada del capitán del Huesca, Jorge Pulido. El zaguero del Huesca fue a buscar al argentino, se le acercó y este le dio un empujón para sacárselo de arriba. Pulido aprovechó, se dejó caer al suelo y Andrada se retiró de la zona caminando y algo molesto.

El árbitro del partido, que pudo seguir lo que había sucedido, fue hasta donde el arquero, le mostró al segunda amarilla y lo expulsó. En ese momento Andrada perdió el juicio y salió corriendo a buscar al capitán del Huesca para propinarle una fuerte trompada en el rostro. Se armó un altercado entre los jugadores de ambos equipos, minutos más tarde también se fueron expulsados Dani Jiménez en Huesca y Dani Tasende en Zaragoza.