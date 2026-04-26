Julia Paternain volvió a hacer historia al superar su propio récord nacional en la Maratón de Londres

Julia Paternain volvió a poner a Uruguay en la élite del atletismo mundial. La fondista uruguaya firmó un histórico 8° puesto en la Maratón de Londres, con récord nacional incluido y la mejor actuación del país en una prueba de este calibre.

Con un tiempo de 2:25.47, Julia Paternain rebajó su propia marca de 2:27.09, lograda en enero de 2025, confirmando una evolución sostenida en la élite internacional. La mejora no solo consolida su crecimiento, sino que la posiciona entre las mejores fondistas del circuito.

El resultado en Londres adquiere mayor dimensión por el contexto: se trata de uno de los seis “Majors”, donde compiten las principales figuras del mundo. En ese escenario, Paternain no solo compitió, sino que fue protagonista, metiéndose entre las diez mejores.

La actuación ratifica un proceso que ya venía dando señales fuertes, como sus récords nacionales en Houston, y marca un nuevo techo para el atletismo uruguayo. Datos en mano, lo de Paternain es la confirmación de una atleta que ya compite y rinde al máximo nivel mundial.

En 2025, la uruguaya ya había dado un golpe histórico al conseguir la primera medalla del país en un Mundial de atletismo, con un bronce en Tokio, un antecedente que hoy le da aún más peso a su presente competitivo.

La carrera, además, tuvo un nivel superlativo: la etíope Tigst Assefa revalidó su título y se quedó con la victoria tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2:15:41, en una prueba de máxima exigencia que vuelve a ubicar a Paternain en la élite internacional.

El keniata Sabastian Sawe bajó la barrera de las dos horas

El 26 de abril de 2026 pasará la historia como el día en que el ser humano rompió una de sus barreras físicas más simbólicas, una gesta protagonizada por el atleta keniata Sabastian Sawe, el primero en bajar de las dos horas en maratón con un tiempo reglamentario.

En el cuarto maratón de su carrera deportiva, con pleno de victorias, Sawe pulverizó en Londres la marca soñada por cualquier atleta para firmar un crono histórico de 1:59:30, enterrando los 2:00:35 obtenidos en Chicago en 2023 por su compatriota Kelvin Kiptum, fallecido en febrero de 2024 en un accidente de tráfico.

En 2019, el mítico Eliud Kipchoge, también keniata y plumarquista mundial hasta que le desplazó Kiptum, fue el primero en rebajar el listón de las dos horas, con 1:59:40, en Viena, pero no fue homologado por no cumplir las reglas de World Athletics, al ser en un circuito cerrado, con un coche de guía y liebres que le frenaban el viento y con hidratación en movimiento.

Sawe, que el pasado 16 de marzo cumplió 31 años, estaba predestinado a ser uno de los atletas en poder desafiar la barrera de las dos horas a tenor de su trayectoria.

Después de probar en 1.500, 5.000 y 10.000 metros, donde logró resultados discretos, probó suerte en distancias superiores a partir de 2022. El atleta nacido en la remota aldea de Cheukta, en el oeste de Kenia, decidió a finales de 2024 saltar a los 42,19 kilómetros (EFE).