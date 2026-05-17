El Vaticano confirmó que León XIV efectuará la primera visita de Estado de un papa a Francia desde el año 2008

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó ayer sábado su satisfacción por la oficialización de la visita del papa León XIV a Francia en setiembre, y dijo que será “un honor” para el país, “una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”.

En un breve mensaje en su cuenta de X, Macron escribió: “nos alegramos de que su santidad el papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia”. Se expresó poco después de que el Vaticano anunciara que el viaje del papa estadounidense se hará del 25 al 28 de septiembre y precisara que durante su estancia en París visitará la sede de la Unesco, que atraviesa un momento difícil por la salida de EE.UU., decidida el verano de 2025 por el presidente Donald Trump.

Su predecesor, Francisco, había estado tres veces en territorio francés durante sus doce años de pontificado, pero no quiso hacer una verdadera visita de Estado pese al interés de Macron. Francisco había evitado París, donde fue muy esperado en particular para la reapertura de la catedral Notre Dame tras su reconstrucción por el incendio de 2019. Estuvo en Estrasburgo en 2014, en Marsella en 2023 y en Córcega en 2024.

León XIV efectuará así la primera visita de Estado de un papa a Francia desde la de Benedicto XVI en 2008.

Con información de EFE y AFP