“Que me critiquen con la verdad”: el mensaje de León XIV tras los nuevos cuestionamientos de Donald Trump

El papa León XIV afirmó ayer martes que si alguien quiere criticarle “que lo haga con la verdad”, tras los nuevos ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”, dijo a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. Y añadió: “Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”.

Preguntado sobre el uso de armamento para la legítima defensa -punto central de la fricción con la Administración Trump-, el papa respondió en inglés subrayando la complejidad del escenario bélico actual: “La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia. Por tanto, hablar de ‘guerra justa’ hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles”.

“Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear”, subrayó.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

Las declaraciones del pontífice estadounidense llegan tras unas nuevas acusaciones de Trump en el canal de noticias Salem, donde acusó al papa de “poner en peligro a muchos católicos” por su supuesta falta de firmeza ante el programa nuclear de Irán.

Este cruce de declaraciones se produce apenas 48 horas antes de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sea recibido por el papa en el Vaticano, en lo que se ha interpretado como un encuentro para recomponer las relaciones con la Santa Sede tras los ataques de Trump.

Sobre este encuentro, el papa expresó su deseo de "mantener un buen diálogo, con confianza y franqueza, para llegar a entendernos bien" y señaló: "Creo que los temas por los que viene no son los de hoy".EFE