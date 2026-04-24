Tras 11 días y 18.000 kilómetros, León XIV cerró gira centrada en la justicia social, la paz y la libertad

El papa León XIV concluyó ayer jueves una intensa gira por África de 11 días y 18.000 kilómetros entre Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, países donde el papa ha pedido paz, libertad y una mejor distribución de la riqueza, en un periplo marcado por las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el pontífice.

Estos llamamientos y el mensaje de una iglesia al servicio de la justicia y de la solidaridad han sido una constante en los discursos del papa en los cuatro países visitados, con énfasis en Camerún y en Guinea Ecuatorial, regidos desde hace décadas por mandatarios criticados por su autoritarismo.

Precisamente, en la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente guineano Teodoro Obiang, en el poder desde 1979, instó a que se “trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos”.

Y sobre todo pidió “que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana” sobre todo en los más pobres, las familias en dificultad o los reclusos.

El Papa León XIV preside una Santa Misa en el Estadio Malabo en Guinea Ecuatorial. Foto: AFP

Guinea Ecuatorial, a pesar de tener una alta renta per cápita por la exportación de petróleo, enfrenta desafíos significativos de pobreza, con el 50,7% de su población viviendo bajo la línea de pobreza nacional, según el Banco Mundial.

“Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado; los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos”, dijo el pontífice en otro momento de su homilía.

También en Angola, uno de los mayores productores de petróleo, gas y diamantes de África y donde existe una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, ante 100.000 fieles en la misa en la capital, afirmó que “los recursos son malgastados” y pidió “eliminar la lacra de la corrupción”.

“Queridos hermanos, les mencioné las riquezas materiales que intereses prepotentes acaparan, incluso aquí en su país. ¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántas catástrofes sociales y ambientales trae consigo esta lógica extractiva!”, criticó durante el discurso a las autoridades tras la visita institucional al presidente angoleño, João Gonçalves.

El Papa León XIV preside una Santa Misa en el Estadio Malabo en Guinea Ecuatorial. Foto: AFP

Y en Camerún, en la misa en Bamenda, citó “las abundantes formas de pobreza que últimamente también afectan a muchas personas por la crisis alimentaria actual; la corrupción moral, social y política, sobre todo vinculada a la gestión de la riqueza, que impide el desarrollo de las instituciones y las estructuras”.

Culpó a “aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose en el continente africano para explotarlo y saquearlo”.

En Argelia, el papa eligió el mensaje de que “es posible un futuro de justicia, paz, concordia y salvación”, en la homilía de la misa que celebró en la Basílica de San Agustín de Annaba (noroeste de Argelia), donde visitó los lugares de la vida del santo de Hipona, el antiguo nombre de esa ciudad. Cristina Cabrejas (EFE)