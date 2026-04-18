Leon XIV: la IA que fomenta “conflictos y miedos” y la “sustitución de la realidad” para “vivir en una burbuja”

En el tercer día de su gira por Camerún, el papa León XIV denunció ayer viernes el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar “la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia”.

En un discurso ofrecido a los estudiantes de la Universidad Católica de África Central, en la capital del país, Yaundé, el papa denunció “la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”, que conduce a vivir “dentro de burbujas impermeables unas con otras”.

“Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente”, lamentó.

“Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, agregó.

El Papa León XIV llega para oficiar la Santa Misa en la zona frente al Estadio Japoma en Douala, en Camerún Foto: AFP

En un ambiente festivo, el papa pronunció un discurso muy académico y afirmó que “mientras que muchos en el mundo parecen perder sus puntos de referencia espirituales y éticos, dejándose envolver por el individualismo, las apariencias y la hipocresía, la universidad es, por excelencia, un lugar de amistad y cooperación, así como de introspección”.

Y agregó que “urge considerar la fe en el marco de los escenarios culturales y los retos actuales, para que así resalte su belleza y credibilidad en los diferentes contextos, especialmente en aquellos más marcados por las injusticias, las desigualdades, los conflictos y la degradación material y espiritual”.

Los cristianos y “sobre todo los jóvenes católicos africanos, no deben tener miedo de ‘las cosas nuevas’”, señaló, y la universidad “puede formar a pioneros de un nuevo humanismo en el contexto de la revolución digital”.

Estas declaraciones del papa llegan en medio de las críticas por el uso que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imágenes generadas con IA con fines políticos.

Los fieles asisten a la Santa Misa oficiada por el Papa León XIV en la zona frente al Estadio Japoma en Duala. Foto: AFP

Después de que el papa criticara la guerra en Irán, Trump publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera Jesucristo. La ilustración, fue borrada un día después.

En un país dirigido con mano de hierro por Paul Biya desde 1982, León XIV instó a los jóvenes a “servir a su país” en lugar de emigrar. “África necesita liberarse de la plaga de la corrupción”, lanzó.

El sumo pontífice también criticó “el lado oscuro de las devastaciones ambientales y sociales provocadas por la frenética búsqueda de materias primas y tierras” raras.

El continente africano está pagando un alto precio por la extracción del cobalto, del que dependen los servidores informáticos. Un negocio en gran parte dominado por potencias extranjeras, con China a la cabeza.

Ayer por la mañana, bajo un sol abrasador, el papa celebró misa al aire libre en Duala, a orillas del golfo de Guinea.

Asistieron más de 120.000 personas, mucho menos de lo que vaticinaba el gobierno, que esperaba un millón.

Papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil a su llegada para oficiar la Santa Misa, en Camerún. Foto: AFP

Después del oficio, visitó un hospital católico de Duala y luego viajó a Yaundé. Terminará su etapa camerunesa con una misa hoy sábado.

Estos días, León XIV abandonó su habitual reserva para adoptar un estilo más firme, después de haber sido duramente criticado por Trump.

El jueves denunció “el mal causado desde el exterior por quienes, en nombre del beneficio, siguen apropiándose del continente africano para explotarlo y saquearlo”.

“El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, ¡pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios!”, dijo en Bamenda.

El papa llegó a Camerún tras haber hecho una visita histórica a Argelia. Su gira continuará en Angola y Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril. AFP, EFE

Papa León XIV durante una visita al Hospital Católico San Pablo en Douala, Camerún. Foto: AFP

Saludo a niños internados en visita privada a un hospital

El papa León XIV visitó ayer viernes el hospital San Pablo de Duala, la capital económica de Camerún, donde pudo pasar algunos momentos con los niños ingresados a quienes dedicó algunas palabras y caricias.

En su visita privada al hospital, durante su tercera jornada en Camerún, el papa ofreció consuelo a los niños, las mujeres y el personal que atiende a los pacientes en una situación particularmente difícil.

Acompañado por el director, recorrió varios departamento y después de un momento de reflexión en la capilla, el pontífice se detuvo en el patio para saludar brevemente al personal y a algunos pacientes . “Algunos pacientes hoy pudieron estrechar la mano del Papa, quien, con una ternura conmovedora, abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos.

Su bendición se extendió a todos, incluyendo a las familias presentes, antes de saludar a cada paciente individualmente”, explicaron los medios vaticanos. Al finalizar la visita, partió hacia el aeropuerto para regresar a Yaundé, donde se reunió con estudiantes y académicos de la Universidad Católica de África Central.