Leon XIV: la IA que fomenta “conflictos y miedos” y la “sustitución de la realidad” para “vivir en una burbuja”
Las declaraciones del Papa, quien se encuentra de gira por África, llegan en medio de las críticas por el uso que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imágenes generadas con IA.
En el tercer día de su gira por Camerún, el papa León XIV denunció ayer viernes el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar “la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia”.
En un discurso ofrecido a los estudiantes de la Universidad Católica de África Central, en la capital del país, Yaundé, el papa denunció “la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”, que conduce a vivir “dentro de burbujas impermeables unas con otras”.
“Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente”, lamentó.
“Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, agregó.
En un ambiente festivo, el papa pronunció un discurso muy académico y afirmó que “mientras que muchos en el mundo parecen perder sus puntos de referencia espirituales y éticos, dejándose envolver por el individualismo, las apariencias y la hipocresía, la universidad es, por excelencia, un lugar de amistad y cooperación, así como de introspección”.
Y agregó que “urge considerar la fe en el marco de los escenarios culturales y los retos actuales, para que así resalte su belleza y credibilidad en los diferentes contextos, especialmente en aquellos más marcados por las injusticias, las desigualdades, los conflictos y la degradación material y espiritual”.
Los cristianos y “sobre todo los jóvenes católicos africanos, no deben tener miedo de ‘las cosas nuevas’”, señaló, y la universidad “puede formar a pioneros de un nuevo humanismo en el contexto de la revolución digital”.
Estas declaraciones del papa llegan en medio de las críticas por el uso que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imágenes generadas con IA con fines políticos.
Después de que el papa criticara la guerra en Irán, Trump publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera Jesucristo. La ilustración, fue borrada un día después.
En un país dirigido con mano de hierro por Paul Biya desde 1982, León XIV instó a los jóvenes a “servir a su país” en lugar de emigrar. “África necesita liberarse de la plaga de la corrupción”, lanzó.
El sumo pontífice también criticó “el lado oscuro de las devastaciones ambientales y sociales provocadas por la frenética búsqueda de materias primas y tierras” raras.
El continente africano está pagando un alto precio por la extracción del cobalto, del que dependen los servidores informáticos. Un negocio en gran parte dominado por potencias extranjeras, con China a la cabeza.
Ayer por la mañana, bajo un sol abrasador, el papa celebró misa al aire libre en Duala, a orillas del golfo de Guinea.
Asistieron más de 120.000 personas, mucho menos de lo que vaticinaba el gobierno, que esperaba un millón.
Después del oficio, visitó un hospital católico de Duala y luego viajó a Yaundé. Terminará su etapa camerunesa con una misa hoy sábado.
Estos días, León XIV abandonó su habitual reserva para adoptar un estilo más firme, después de haber sido duramente criticado por Trump.
El jueves denunció “el mal causado desde el exterior por quienes, en nombre del beneficio, siguen apropiándose del continente africano para explotarlo y saquearlo”.
“El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, ¡pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios!”, dijo en Bamenda.
El papa llegó a Camerún tras haber hecho una visita histórica a Argelia. Su gira continuará en Angola y Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril. AFP, EFE
Saludo a niños internados en visita privada a un hospital
El papa León XIV visitó ayer viernes el hospital San Pablo de Duala, la capital económica de Camerún, donde pudo pasar algunos momentos con los niños ingresados a quienes dedicó algunas palabras y caricias.
En su visita privada al hospital, durante su tercera jornada en Camerún, el papa ofreció consuelo a los niños, las mujeres y el personal que atiende a los pacientes en una situación particularmente difícil.
Acompañado por el director, recorrió varios departamento y después de un momento de reflexión en la capilla, el pontífice se detuvo en el patio para saludar brevemente al personal y a algunos pacientes . “Algunos pacientes hoy pudieron estrechar la mano del Papa, quien, con una ternura conmovedora, abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos.
Su bendición se extendió a todos, incluyendo a las familias presentes, antes de saludar a cada paciente individualmente”, explicaron los medios vaticanos. Al finalizar la visita, partió hacia el aeropuerto para regresar a Yaundé, donde se reunió con estudiantes y académicos de la Universidad Católica de África Central.
Falso video pidiendo la destitución de Trump
Es falso que el papa León XIV haya pedido a los estadounidenses que convoquen al Congreso para exigir la destitución de Donald Trump, pese a lo que aseguran mensajes en redes sociales al adjuntar como prueba un video de unas declaraciones del pontífice en las que no menciona al mandatario.
Internautas en X, Instagram y Facebook difunden una grabación en la que el papa aparece hablando en inglés, junto a la siguiente afirmación: “El papa acaba de lanzar la BIBLIA a Trump, calificando la guerra en Irán de INJUSTA. Pide a los estadounidenses que convoquen al Congreso y exijan la destitución de Trump”.
El video es un fragmento descontextualizado de unas declaraciones que el papa hizo sobre la guerra en Irán a inicios de abril, como lo prueba una revisión de la secuencia original. Además, no hay evidencia de que el pontífice pronunciara las palabras que se le atribuyen contra Trump ni en sus redes sociales ni en medios de comunicación. Un video sacado de contexto
Una búsqueda inversa de imagen en Google Lens y un rastreo en línea localizó el video original, publicado el pasado 7 de abril en el portal web de la Santa Sede, Vatican News. Una revisión del material completo, que corresponde a unas declaraciones que el papa ofreció a la prensa desde la localidad de Castel Gandolfo, comprueba que este no hizo ningún llamado para exigir la destitución de Trump.
En dicho video, el pontífice hace un llamamiento a la paz en relación con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán e invita a ponerse en contacto con congresistas y autoridades para pedir el fin de la guerra. “Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra”, dijo el papa a la prensa.
En definitiva, es falso que el papa León XIV haya pedido a los estadounidenses que convoquen al Congreso y exijan la destitución del Trump. EFE
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