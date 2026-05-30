PSG vs. Arsenal en vivo por la final de la Champions League en Budapest: seguí el minuto a minuto del partido

La Champions League tiene su definición de lujo en el Puskas Arena, escenario en el que desde la hora 13:00 de Uruguay (ESPN y Disney+) se enfrentan PSG y Arsenal, dos equipos que vienen de conquistar la League 1 de Francia y la Premier League de Inglaterra, respectivamente, y que ahora van por el gran objetivo: la orejona.

En medio de un clima de fiesta en la capital de Hungría, el torneo más importante de clubes de Europa se define con dos protagonistas que quieren hacer historia ya que los parisinos van por revalidar el titulo conseguido en la temporada 2024-2025, mientras que los londinenses procuran su primera conquista en la Champions League.

Cabe recordar que en semifinales, el PSG eliminó al Bayern Múnich luego de una impactante serie de dos encuentros de mucho voltaje, al tiempo que el Arsenal dejó por el camino a un más que combativo Atlético de Madrid.

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Las probables alineaciones de PSG y Arsenal para la final de la Champions League

Arsenal formaría con David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard, Viktor Gyökeres, mientras que el PSG saldría a la cancha con Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, João Neves, Vitinha; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Ousmane Dembele, Luis Enrique y Fabián Ruiz celebran la clasificación de PSG a la final de Champions League. Foto: AFP.

¿Dónde ver en vivo la final de la Champions League?

PSG y Arsenal jugarán desde la hora 13:00 de Uruguay la final de la Champions League y el partido se podrá ver en vivo a través de ESPN en cables, mientras que por streaming se puede sintonizar mediante la plataforma Disney+.

Final de Champions League 2026 Foto: EFE

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre PSG y Arsenal!

El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde las 13:00 horas de Uruguay jugarán PSG y Arsenal por la final de la Champions League en Budapest.